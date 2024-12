Ethiopie: Un avocat décrit l'accord d'Ankara comme un geste diplomatique fort en faveur de l'accès du pays à la mer

Addis Ababa — Avocat et consultant, Abebe Guta a décrit l'accord d'Ankara comme un geste diplomatique audacieux de l'Éthiopie, ouvrant la voie à un accès sécurisé à un port maritime.

Il a également souligné que l'accord contribue grandement à la stabilité politique et économique de la Corne de l'Afrique. La sécurisation de l'accès au débouché maritime restant cruciale, l'Éthiopie a consolidé ses efforts pacifiques pour réaliser l'intérêt stratégique à long terme de la nation en favorisant la collaboration avec les nations côtières voisines.

À l'heure actuelle, l'Éthiopie et la Somalie sont parvenues à un accord à la suite de négociations menées sous la médiation de la Turquie à Ankara, ce qui constitue une avancée pour garantir l'accès de l'Éthiopie à la mer.

Dans un entretien exclusif avec ENA, M. Abebe a expliqué que l'accord d'Ankara jouera un rôle crucial dans le maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la Corne de l'Afrique. "Garantir l'accès de l'Éthiopie à la mer renforcerait les liens économiques, politiques, culturels et sociaux de la région", a-t-il souligné.

L'avocat a également souligné que l'accord profite à la fois à l'Éthiopie et à la Somalie, les deux pays partageant de nombreux intérêts communs. En outre, il a fait remarquer que la question de l'accès de l'Éthiopie à la mer est fondée sur le droit international, ce qui renforce sa base juridique.

M. Abebe a également noté que l'accord d'Ankara a renforcé la position diplomatique de l'Éthiopie sur la scène internationale. Il a souligné que l'approche de l'Éthiopie, axée sur le principe diplomatique du bénéfice mutuel et de la coopération, garantit des liens plus forts et des avantages réciproques pour les pays de la région.

À ce titre, il a souligné que l'accord d'Ankara constituait une avancée diplomatique importante pour l'Éthiopie en garantissant un port maritime sûr. Il a conclu en affirmant que les efforts de l'Éthiopie pour promouvoir la coopération régionale par le biais du développement partagé, de la paix et de la stabilité ne feront que renforcer les liens avec ses voisins.

M. Abebe a également rappelé aux Éthiopiens que la question d'une porte maritime est un intérêt national à long terme, qui nécessite unité et engagement pour préserver l'avenir du pays.

L'accord d'Ankara a été signé entre l'Éthiopie et la Somalie en décembre 2024, à Ankara, en Turquie, ce qui constitue une avancée diplomatique importante pour les deux nations. L'accord souligne l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la coopération régionale et de la résolution pacifique des différends. Il marque le début d'une nouvelle ère de collaboration entre les deux pays, ouvrant la voie à un avenir plus prospère et plus intégré pour la Corne de l'Afrique.