Maroc: Programme Riaya 2024-2025 - Plus de 500 bénéficiaires d'une caravane médicale multidisciplinaire à Boulemane

Commune d'Anjil (Province de Boulemane) - Plus de 500 habitants du douar Achelouj, dans la commune d'Anjil relevant de la province de Boulemane, ont bénéficié des services d'une caravane médicale multidisciplinaire organisée, dimanche, par l'Association des Compétences Citoyennes pour le Développement à Fès, en partenariat avec la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Boulemane.

Cette caravane, organisée dans le cadre du programme "Riaya 2024-2025", en collaboration avec la commune d'Anjil et les autorités provinciales et locales, a permis la réalisation de 903 consultations médicales, dont 561 en médecine spécialisée et 342 en médecine générale.

Elle a également enregistré 318 examens et consultations infirmiers, 48 échographies, 36 électrocardiogrammes, 42 consultations liées à la santé scolaire et 234 consultations en sensibilisation sanitaire.

Pour assurer le succès de cette caravane, 17 médecins spécialisés ont été mobilisés dans des disciplines telles que la gynécologie-obstétrique, la pédiatrie, la cardiologie, l'orthopédie, la dermatologie, et l'ORL, en plus d'une équipe de professionnels infirmiers.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l'Association des Compétences Citoyennes pour le Développement à Fès, Leila Mernissi, a souligné que cette action s'inscrit dans le cadre des programmes annuels des campagnes médicales de l'association en partenariat avec la direction régionale de la santé de Fès-Meknès.

Selon elle, cette campagne vise à rapprocher les services de santé, dépister précocement certaines maladies, fournir des médicaments et identifier les pathologies graves.

Mme Mernissi a mis en exergue, à cet égard, les orientations royales concernant la régionalisation avancée, qui mettent l'accent sur le renforcement du secteur de la santé, depuis les centres de santé primaires jusqu'aux CHU.

Elle a également précisé que les cas nécessitant un suivi médical seront pris en charge dans les hôpitaux publics, au Centre Hospitalier Universitaire Hassan II, ainsi que dans des cliniques privées.

A rappeler que le ministère de la Santé et de la Protection sociale avait lancé l'opération "Riaya" 2024-2025 en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à fournir les soins nécessaires aux populations des zones touchées par la vague de froid, et dans le cadre des efforts destinés à garantir la continuité des services et leur proximité des habitants de ces régions.

Menée du 15 novembre 2024 au 30 mars 2025, cette opération vise à assurer une réponse adéquate aux besoins de santé des populations habitant dans les zones touchées par la vague de froid et les zones éloignées du milieu rural, en fournissant des services de santé de proximité, notamment les soins de santé primaires, ainsi que les soins curatifs et les services de sensibilisation au niveau des centres de santé.

Elle a également pour objectif de garantir la disponibilité des ressources humaines, des équipements, des médicaments et des produits de santé dans 591 centres de santé, et d'organiser 3.552 visites aux unités médicales mobiles dans les zones éloignées et dans les points de rassemblement de la population cible, en plus de 196 caravanes médicales spécialisées et campagnes médicales spécialisées afin de fournir des soins de santé aux patients concernés.