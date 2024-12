Maroc: La 10ème édition du Forum 'EMSI Entreprises' fait escale à Marrakech

Marrakech — La 10ème édition du Forum EMSI Entreprises a poursuivi son parcours ce week-end à Marrakech.

Organisé par l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI), cet événement s'est tenu dans une atmosphère dynamique, réunissant les talents prometteurs de demain et des entreprises en quête de profils qualifiés, indique un communiqué de l'EMSI.

Cette escale s'est inscrite dans la continuité du thème directeur de l'édition : « Horizon 2030 : métiers et compétences face aux défis technologiques et environnementaux ». Ce sujet, au coeur des préoccupations actuelles, a permis d'engager une réflexion sur les transformations du marché de l'emploi et les nouvelles exigences qui façonnent les métiers d'avenir.

Des moments forts pour connecter talents et recruteurs

Dès l'ouverture, les interventions de M. Mohamed Essaaidi, Directeur Général du Groupe EMSI, et de Mme Nadia Kouicem, Directrice de l'EMSI Marrakech, ont mis en lumière l'importance de cette plateforme en tant que pont entre le monde académique et professionnel.

Cet évènement a été marqué par la conclusion de partenariats stratégiques avec des entreprises de renom, témoignant de l'engagement de l'EMSI à renforcer ses collaborations avec le monde économique.

Un des moments les plus attendus de cette escale a été la table ronde sur le thème « Métiers et compétences face aux défis technologiques et environnementaux ». Ce débat a permis à des experts et professionnels de partager leurs analyses sur les mutations en cours et les savoir-faire indispensables pour relever les défis du futur.

Les sessions de recrutement, moment central de l'événement, ont offert aux candidats l'occasion de valoriser leurs compétences et de partager leurs ambitions avec les recruteurs. Ces échanges personnalisés ont favorisé des connexions fructueuses et répondu aux attentes des deux parties.

Avec une participation active des entreprises et une forte mobilisation des étudiants, cette étape à Marrakech s'est révélée être un franc succès. Elle a renforcé la position du Forum EMSI Entreprises comme une initiative stratégique pour l'avenir des jeunes talents.

Retour sur la réussite des étapes antérieures

La 10ème édition du Forum EMSI Entreprises a déjà marqué les esprits lors de ses premières escales à Rabat et Casablanca. À Rabat, plus de 4 200 visiteurs ont participé à l'événement, avec la présence de 80 entreprises couvrant des secteurs variés, et 7 partenariats stratégiques ont été conclus avec des acteurs majeurs.

À Casablanca, a vu la participation de 95 entreprises, confirmant une fois de plus le rôle clé de ce forum en tant que plateforme d'échange entre talents et recruteurs. Ces résultats illustrent l'attractivité croissante du Forum EMSI Entreprises et son impact significatif dans la création de passerelles concrètes vers le marché de l'emploi.

Une dernière étape à Tanger pour clore l'édition

Après Marrakech, le Forum EMSI Entreprises s'apprête à conclure sa 10ème édition à Tanger, le 17 janvier 2025. Cette ultime escale promet de prolonger l'élan donné par les étapes précédentes en continuant à construire des ponts solides entre le monde académique et professionnel.

Fondée en 1986 et reconnue par l'État, l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) est la première école d'ingénieurs privée au Maroc, et est membre de Honoris United Universities, le premier réseau panafricain d'enseignement supérieur privé. Forte de 38 ans d'expérience, l'EMSI compte aujourd'hui 18 campus dans cinq villes du Royaume (Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger et Fès), forme environ 14 500 étudiants en ingénierie et dispose d'un réseau de plus de 20 000 lauréats en poste au Maroc et à l'international.

L'EMSI propose six cursus de formation en ingénierie, à savoir, Ingénierie Informatique et Réseaux, Ingénierie Automatismes et Informatique Industrielle, Génie Civil, Bâtiments et Travaux Publics, Génie Financier, Génie Industriel et Génie Electrique et Systèmes Intelligents.