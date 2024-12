Maroc: Rabat - L'ONP tient son Conseil d'administration

Rabat — Le Conseil d'administration de l'Office national des Pêches (ONP) s'est tenu, vendredi à Rabat, sous la présidence de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich.

Au cours de cette session, le conseil a passé en revue les principaux indicateurs d'activité au titre de l'année 2024 et a approuvé le plan d'action ainsi que le budget au titre de l'exercice 2025, indique un communiqué du secrétariat d'État chargé de la Pêche maritime.

S'agissant des performances de la pêche côtière et artisanale, les produits commercialisés en 1ère et 2ème vente à fin novembre 2024 ont atteint un volume d'environ 1,394 million de tonnes pour une valeur de 10,65 milliards de dirhams, soit un niveau pratiquement similaire en volume et une légère amélioration en valeur par rapport à la même période 2023, précise la même source.

En outre, le Conseil d'administration s'est félicité de l'état d'avancement du chantier de la digitalisation de la vente aux enchères des produits de la mer au sein des sites de l'ONP, fait savoir le communiqué, ajoutant qu'à ce titre, 18 halles au niveau des ports sur 22 (82%) utilisent le système de vente digitalisée, avec 71% des espèces vendues via ce système.

Quant aux halles situées au niveau des VDP/PDA, 16 halles sur 45 (35%) adoptent ce système, couvrant 66% des espèces. Le déploiement de la digitalisation de la vente est en cours au niveau des comptoirs d'agréage du poisson industriel (CAPI).

Concernant le plan d'action 2025, il vise à contribuer à la modernisation et la structuration durable du secteur halieutique marocain et à accompagner la transformation stratégique et opérationnelle de l'ONP.

Il prévoit la modernisation des halles aux poissons et des marchés de gros pour assurer une meilleure hygiène et qualité des produits et vise également à étendre la digitalisation de la vente aux enchères des produits de la pêche, à l'ensemble des sites de commercialisation.

L'installation de centrales photovoltaïques sur les sites isolés est également programmée, afin d'améliorer l'efficacité énergétique.

Par ailleurs, un référentiel national sera adopté pour renforcer la traçabilité et la qualité des produits halieutiques.

Le Conseil d'administration a également mis l'accent sur le renforcement du dispositif de gouvernance de l'ONP, par l'institution du comité de stratégie et investissement ainsi que du comité de gouvernance.

Selon le communiqué, cette session a été l'occasion de souligner l'importance de la collaboration entre toutes les parties prenantes pour soutenir l'ONP dans la concrétisation de ses objectifs stratégiques.