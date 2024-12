Maroc: Béni Mellal-Khénifra - Poursuite de l'opération de recensement du cheptel dans de bonnes conditions

Béni Mellal — Les autorités agricoles de la région Béni Mellal-Khénifra sont pleinement mobilisées pour le recensement du cheptel, et ce dans le cadre des efforts visant à reconstituer le cheptel et à réhabiliter la filière des viandes rouges.

Pour mener à bien cette opération, 120 enquêteurs de l'Association nationale des éleveurs ovins et caprins (ANOC) soutenus par des enquêteurs privés poursuivent les opérations de recensement du cheptel dans de bonnes conditions en étroite collaboration avec les conseillers agricoles des directions provinciales du ministère de l'Agriculture.

S'inscrivant dans le cadre du recensement général du cheptel national au titre de l'année 2024, lancé par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et l'Association nationale des éleveurs ovins et caprins, sous le thème "Notre bétail est la fortune de notre pays", cette opération vise à collecter des données précises et actualisées sur le cheptel national de caprins et d'ovins, en particulier sa composition et sa répartition géographique, ainsi que l'impact des années successives de sécheresse sur les éleveurs.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de l'Agriculture, Said Aqarial a souligné que cette opération mobilise au niveau de la région plus de 120 enquêteurs qui sillonnent les principaux points de rassemblement des éleveurs, notamment les fermes et les installations d'élevage.

A ce jour, un total de 40 milles enquêtes ont été réalisées avec le recensement de 1.7 millions têtes de caprins er d'ovins au niveau de l'ensemble de la région, a-t-il fait savoir, rappelant que cette opération se poursuit à une cadence élevée avec l'engagement de l'ensemble des intervenants.

Pour sa part, Mustapha Abdaoui, enquêteur de l'ANOC a mis en avant l'adhésion des éleveurs à cette opération et leur interaction positive avec le personnel de recensement, indiquant que cette opération se déroule dans de très bonnes conditions.

La Direction régionale de l'Agriculture à Béni Mellal-Khénifra invite tous les éleveurs ainsi que l'ensemble des acteurs de la filière à participer activement et de manière efficace aux efforts de recensement, appelant les éleveurs à collaborer avec les équipes de recensement et les enquêteurs de terrain afin de garantir la réussite de l'opération de recensement dans la région. Cette opération vise à élaborer une politique de développement intégrée pour soutenir et revitaliser le secteur de l'élevage des ovins et caprins.