Maroc: Visite de travail à Paris d'une délégation judiciaire marocaine de haut niveau

Paris — Une délégation marocaine de la Présidence du ministère Public a effectué, du 16 au 19 décembre courant, une visite de travail à Paris, dans le cadre du renforcement de la coopération et du partenariat dans le domaine de la justice entre le Maroc et la France.

Cette visite avait pour objectif d'échanger les expertises et les expériences entre les deux pays dans les domaines liés à la lutte anti-terroriste, la gestion des risques du terrorisme et la prise en charge des personnes extrémistes en vue de leur réinsertion pendant et après la période d'incarcération.

La délégation judiciaire marocaine était composée de responsables de la Présidence du ministère Public, des procureurs généraux près les cours d'appel de Rabat et Fès, ainsi que des juges de liaison auprès des ambassades des deux pays à Rabat et Paris.

Cette visite a été l'occasion de présenter les grandes réformes engagées dans le secteur de la justice au Maroc, en particulier l'indépendance du pouvoir judiciaire et les compétences du Président du ministère Public en matière d'exécution de la politique pénale et la supervision des parquets. L'expérience marocaine dans le traitement des questions terroristes et les efforts déployés par les différentes institutions concernées par ce domaine ont également mis en relief par la délégation marocaine.

Cette visite a constitué aussi une opportunité pour présenter l'arsenal juridique contre le fléau du terrorisme ainsi que certaines initiatives et expériences mises en oeuvre par le Royaume dans le cadre de la réinsertion des condamnés pour de tels crimes, notamment le programme "Moussalaha" qui a suscité l'admiration de la partie française pour ses dimensions préventives et sociales.

Dans le cadre de cette visite, la délégation marocaine a eu une réunion au ministère français de la Justice avec la directrice des affaires criminelles et des grâces, Laureline Peyrefitte, axée sur les mécanismes de mise en oeuvre de la politique pénale en France, particulièrement dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

La délégation marocaine a par la même occasion visité le Palais de Justice où elle a rencontré Jean-Marc Herbaut, juge d'instruction chargé des affaires de terrorisme, et Olivier Christin, procureur de la République chargé du terrorisme, qui a présenté les grandes lignes et orientations générales du parquet chargé du terrorisme, dans un contexte marqué par la recrudescence des actes terroristes ces dernières années. M. Christin n'a pas manqué à cet égard de saluer le rôle stratégique du Maroc et son engagement dans les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme.

De même, la délégation marocaine a tenu une rencontre avec le directeur de l'administration pénitentiaire, Sébastien Cauwel, axée sur les mécanismes de prise en charge des détenus dans les affaires de terrorisme, et les efforts déployés par les établissements pénitentiaires français à travers les programmes de réinsertion des détenus.

Durant cette visite de travail, la délégation marocaine a eu aussi une rencontre avec le procureur général près la Cour de cassation de Paris, Rémy Heitz, portant sur le rôle du procureur près la Cour de Cassation dans le suivi des affaires de terrorisme et sa contribution à l'équilibre entre la protection des droits et des libertés, d'une part, et de l'ordre public et la lutte contre les crimes portant atteinte à la sécurité et à l'ordre public, d'autre part.