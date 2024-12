Afrique: Wessam Abou Ali félicite ses coéquipiers d'Al Ahly après son triplé face au CR Belouizdad

L'attaquant palestinien a été la vedette du match, avec un superbe triplé dimanche au Caire, lors d'une victoire écrasante 6-1 contre l'équipe algérienne du CR Belouizdad, en phase de groupes de la Ligue des Champions.

Le triplé d'Abou Ali a non seulement mis en évidence ses prouesses offensives, mais a également propulsé les champions en titre en tête du Groupe C à mi-parcours de la compétition.

Cette victoire est le plus large score de la phase de groupes cette saison et renforce les ambitions d'Al Ahly de conserver son titre continental.

En repensant à son premier triplé en Ligue des champions CAF TotalEnergies, Abou Ali a déclaré : « C'est mon deuxième triplé avec Al Ahly, mais mon premier en Afrique. C'est un sentiment spécial, surtout que cela coïncide avec le 29e anniversaire de mariage de mes parents. La première chose que je ferai, c'est de les appeler en vidéo pour fêter ça. »

L'attaquant palestinien a félicité ses coéquipiers pour leur rôle dans cette performance, ajoutant: « L'équipe m'aide à marquer des buts ; ils me donnent le ballon quand je provoque des fautes et me mettent dans de bonnes positions. »

Les buts d'Abou Ali ont été déterminants pour Al Ahly après l'ouverture du score d'Aimen Mahious pour le Belouizdad.

« La première mi-temps a été difficile. Nous avons concédé des buts à cause d'erreurs, mais nous avons égalisé au bon moment. En deuxième mi-temps, nous étions comme des bêtes sur le terrain », a déclaré Abou Ali, qui a célébré son deuxième but avec son coéquipier Mahmoud « Kahraba » Abdel Moneim. Il explique : « Kahraba m'a toujours soutenu et a prédit que je marquerais sur coup franc. »

Ce résultat sans appel porte Al Ahly en tête du groupe avec sept points, devant Orlando Pirates, deuxième, qui a fait match nul 1-1 contre le Stade d'Abidjan lors de la troisième journée la semaine dernière.

Abou Ali a souligné l'importance de cette victoire, déclarant : « Nous nous sommes entraînés dur après notre déception en Coupe Intercontinentale. Cette victoire est un bon gain pour l'équipe, mais nous devons nous concentrer sur les prochains matchs. »

Les exploits d'Abou Ali ne sont pas seulement personnels, mais symbolisent aussi la soif de succès d'Al Ahly. « Chaque but est la traduction des efforts de l'équipe », a-t-il fait remarquer, tout en exprimant sa gratitude pour son ballon de match dédicacé, un souvenir qu'il compte chérir pour toujours.

Al Ahly se tourne vers la deuxième moitié de la phase de groupes et le message d'Abou Ali est clair : « L'avenir exige de la concentration et du travail acharné, mais avec la volonté de Dieu, le meilleur reste à venir. »