Tunisie: 35e edition de « The Village Next to Paradise », de Mo Harawe-Somalie - La Somalie et d'autres récits

Premier long-métrage du réalisateur somalien Mo Harawe, « The Village Next to Paradise » est une oeuvre forte qui s'éloigne des clichés habituels associés à la Somalie pour offrir une réflexion intimiste et humaine sur la résilience familiale dans un pays en proie à la guerre civile et aux catastrophes géopolitiques. Présenté dans le cadre de la compétition officielle des JCC, ce film s'impose comme une oeuvre singulière, portée par une esthétique de grande qualité et une approche narrative subtile.

L'histoire se déroule dans un village du désert somalien, où Mamargade, un père célibataire, cumule les petits boulots pour subvenir aux besoins de son fils Cigaal, un jeune garçon brillant qui rêve d'un avenir meilleur. Lorsque la soeur de Mamargade, Araweelo, divorcée et en quête d'autonomie, vient s'installer avec eux, la famille se retrouve unie dans l'adversité, cherchant à surmonter ensemble les épreuves imposées par un environnement hostile.