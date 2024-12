Afrique: Qualifications CHAN 2025 - Liberia-Sénégal ce dimanche à Monrovia les « Lions » à l'assaut de la Lone Star

L'équipe nationale locale de football du Sénégal engage demain dimanche à Monrovia, la double confrontation qui l'oppose à celle du Libéria dans le cadre du dernier tour des éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2025 coorganisé du 1er au 28 février 2025 par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Exempté au premier tour en raison de leur statut de champion d'Afrique et sans compétitions, la sélection locale devra se transcender pour ramener un résultat positif. En attendant de valider le 28 décembre à domicile la qualification et de poursuivre l'ambition d'aller défendre son trophée remporté en 2022.

Le Sénégal sera demain dimanche à Monrovia, au Libéria pour le compte de la manche aller du dernier tour des éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2025 coorganisé du 1er au 28 février 2025 par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Exemptés du premier tour en raison de son statut de champions d'Afrique en titre, Les Lions locaux abordent un tournant crucial face à la Lone Star. Surtout pour une équipe qui n'a, jusqu'ici, le moindre match amical avec une sélection nationale.

Même si elle peut se prévaloir d'un stage de préparation de trois mois, du reste largement suffisant, l'équipe locale du Sénégal peut souffrir d'un manque de compétitions. L'entraîneur Souleymane Diallo devrait trouver la bonne alchimie et cette cohésion lui permettant de franchir l'obstacle libérien. « On travaille dur pour avoir une formation compétitive », avait promis le technicien, conscient qu'il faudra s'armer de prudence et détermination face à cette adversaire qu'il a eu à étudier lors de son match du premier tour contre la Sierra Leone. Avec Moctar Koité, vainqueur du dernier CHAN, Almamy Mateuw Fall, auteur de bons débuts avec le Jaraaf, Serigne Fallou champion d'Afrique U17 avec le Sénégal, Mamadou Soumaré, actuel meilleur buteur de Dakar Sacré-Coeur, la sélection regorge des bonnes individualités pour s'imposer et prendre une bonne option à Monrovia, la capitale du Libéria. Le match retour est prévu le 28 décembre au stade Abdoulaye Wade à Diamniadio. Une occasion de terminer le travail et aller défendre le titre continental.

Pour rappel, le Sénégal avait éliminé la même équipe du Liberia en 2022 au dernier tour avant d'aller épingler son premier CHAN en Algérie.