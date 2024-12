Djibouti: Le partenariat stratégique au centre de la rencontre d'Emmanuel Macron avec Ismaïl Omar Guelleh

Le président français s'est rendu à Djibouti pour partager le repas de Noël ce vendredi 20 décembre avec les 1 700 militaires français stationnés dans la plus importante base militaire sur le continent africain, une base qui va se « réinventer », selon les propres mots du chef de l'État, comme un point de projection pour les missions en Afrique. Ce samedi matin, avant son départ pour l'Éthiopie, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh.

C'est sous un chaud soleil que le président français a été accueilli ce matin par Ismaïl Omar Guelleh au palais présidentiel, un accueil au son de la Garde républicaine djiboutienne. Les deux hommes se sont ensuite entretenus pendant quelques minutes avant de s'exprimer devant la presse.

« Les entretiens que nous venons d'avoir ont porté sur toutes les facettes de nos relations bilatérales, notamment le renouvellement du traité de défense. Je me félicite de cette signature et réitère ici l'attachement profond de notre pays à la préservation et à la promotion de ce partenariat stratégique qui nous lie à la France », a déclaré le président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh.

Emmanuel Macron a salué ce partenariat avec Djibouti qui correspond, a-t-il dit, à des intérêts partagés.

Les deux hommes ont également évoqué la situation régionale. « Nous avons convergé sur l'importance de la mise en oeuvre d'un processus de dialogue pour mettre un terme au terrible conflit au Soudan », a déclaré Emmanuel Macron, avant d'évoquer un autre sujet d'importance : « Nous sommes convaincus l'un et l'autre, pour les pays de la Corne de l'Afrique, de l'importance de dialoguer et de vivre dans le respect de l'intégrité territoriale et nous avons à cet égard salué le processus de dialogue qui a avancé de façon décisive entre l'Éthiopie et la Somalie. » « J'aurai l'occasion de porter ce message d'apaisement à Addis-Abeba dans quelques heures », a ajouté le président français qui s'est rendu en Éthiopie.

