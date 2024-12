Afrique: CAN 2025 / Zoom sur 5 outsiders - Soudan, Comores, Zambie, Mozambique et Guinée Équatoriale, prêts à surprendre

À un an de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025, le Maroc se prépare à accueillir 24 équipes pour ce tournoi d'exception. Alors que certaines nations comme le Sénégal, l'Algérie ou le Maroc sont considérées comme des prétendants sérieux au titre, plusieurs équipes moins attendues pourraient bien créer la surprise et bousculer la hiérarchie.

Voici cinq outsiders à surveiller de près : le Soudan, les Comores, la Zambie, le Mozambique et la Guinée équatoriale.

Le Soudan : Une renaissance footballistique

Le Soudan, longtemps considéré comme une équipe sous-performante sur le continent, a montré des signes prometteurs ces dernières années. Après une qualification pour la CAN 2021, les Crocodiles du Nil ont amorcé un renouveau sous la houlette de l'entraîneur ghanéen John Kwesi Appiah. L'équipe soudanaise s'appuie sur une génération de joueurs jeunes et dynamiques, avec une forte présence sur le terrain de la part de ses éléments offensifs et de ses défenseurs. Leur parcours en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, où ils ont surpris la RD Congo, pourtant demi-finaliste de la dernière CAN, atteste de leur capacité à bousculer les grandes nations. Le Soudan, avec sa solide défense et son équipe collective, pourrait bien jouer un rôle de trouble-fête lors de la CAN 2025.

Les Comores : Des ambitions renouvelées pour la CAN 2025

Les Comores ont réalisé l'un des plus grands exploits des qualifications pour la CAN 2025 en terminant la phase de poules devant la Tunisie. Novices en 2021, leur parcours au Cameroun avait étonné plus d'un et révélé une équipe solide et unie, déterminée à marquer l'histoire. Stefano Cusin se base sur un système de jeu défensif bien rodé, tout en offrant de belles sorties offensives. Les Comores sont désormais considérées comme un adversaire redoutable, capable de surprendre les grosses écuries, et pourraient faire des étincelles en 2025 grâce à une équipe solidaire menée par des joueurs comme Youssouf M'Changama, leur maître à jouer.

La Zambie : L'esprit de 2012 est toujours vivant

Vainqueure de l'édition 2012, la Zambie continue de prouver qu'elle demeure l'une des équipes incontournables des grandes compétitions africaines. En terminant en tête de son groupe lors des éliminatoires de la CAN 2025, devant la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, les Chipolopolos ont confirmé qu'ils disposent toujours d'un potentiel considérable. L'équipe repose sur un noyau solide alliant jeunes talents, comme Patson Daka, l'attaquant de Leicester City, et joueurs expérimentés tels que le capitaine Lubambo Musonda. Avec un jeu basé sur la rapidité et une rigueur tactique, la Zambie pourrait bien réaliser un parcours mémorable lors de la CAN 2025.

Le Mozambique prêt à défier les géants

Le Mozambique a régulièrement montré qu'il peut jouer les trouble-fête. Bien qu'il n'ait pas encore remporté de trophée majeur, le pays des Samurais a su faire preuve de résilience et de solidité. Avec des joueurs comme Reinaldo et l'attaquant Hélder Pelembe, le Mozambique dispose des armes nécessaires pour franchir les phases de groupes et pourquoi pas rêver plus grand.

La Guinée équatoriale déterminée à surprendre

La Guinée équatoriale est une équipe capable de grandes surprises, à l'image de son impressionnante victoire 4-0 contre la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN. Son parcours en Coupe d'Afrique et lors des qualifications a révélé une formation prête à rivaliser avec les meilleures nations du continent.

Sous la houlette de l'entraîneur équato-guinéen Juan Micha, l'équipe a démontré un solide esprit collectif et un mental d'acier. Des joueurs comme Salvador, ainsi que l'excellente organisation défensive de l'équipe durant les qualifications, en font un adversaire à ne pas sous-estimer. En 2025, la Guinée équatoriale pourrait bien aller au-delà des attentes et créer la surprise.