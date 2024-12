Djibouti: Les services du FMI concluent une visite à Djibouti

document

Washington. Une équipe du Fonds monétaire international (FMI) dirigée par Madame Esther Pérez Ruiz a effectué une visite à Djibouti du 8 au 12 décembre 2024. Les entretiens ont essentiellement porté sur les perspectives de l'économie djiboutienne dans un contexte de perturbation de la navigation en mer Rouge et sur les mesures clés pour rehausser la stabilité macroéconomique et la crédibilité de l'action publique.

À l'issue de cette visite, Madame Pérez Ruiz a fait la déclaration suivante :

« L'économie de Djibouti, qui dépend de la navigation maritime, a fait preuve d'une résilience face aux conflits régionaux. La croissance vigoureuse de 6 ½ % prévue pour l'exercice 2024 est portée par l'augmentation des transbordements, alors que les sociétés maritimes bravent les tensions en mer Rouge. L'inflation reste modérée, les autorités ayant stabilisé les prix de l'énergie et des denrées alimentaires afin d'atténuer l'impact de l'augmentation des prix à l'exportation.

Le déficit budgétaire pour l'exercice 2024 devrait se stabiliser à environ 3 ½ % du PIB, la réduction des paiements d'intérêts résultant du moratoire sur le service de la dette avec un créancier majeur, en vigueur jusqu'en 2028, compensant la baisse des recettes fiscales et des dons. Les réserves internationales ont diminué au cours des deux dernières années, s'établissaient à plus de trois mois d'importations en septembre 2023, ce qui mérite une attention compte tenu de l'importance des obligations extérieures en cours.

« Plusieurs risques pèsent sur les perspectives économiques de Djibouti. La faiblesse de la création d'emplois et la récurrence des sécheresses pourraient avoir des effets disproportionnés sur les pauvres. En revanche, une croissance plus forte que prévu en Éthiopie et une fin rapide des perturbations en mer Rouge pourraient améliorer les perspectives globales de Djibouti.

« Les autorités demeurent attachées à des politiques qui promeuvent la stabilité macroéconomique et accroissent la crédibilité de leur cadre d'action. Il s'agit notamment d'accélérer les négociations sur la dette avec les principaux créanciers, de revoir les accords régissant les bases militaires, d'accroître les recettes en faisant reposer la fiscalité davantage sur les recettes territoriales que sur les droits de douane et en mettant à profit les dividendes des entreprises publiques rentables.

Ces efforts contribueront également à assurer l'indépendance de la banque centrale vis-à-vis de l'autorité budgétaire sous l'office de stabilisation des changes, ce qui pérennisera la stabilité des réserves, du taux de change et de l'inflation.

Avec un suivi approfondi du GAFI Moyen-Orient, les autorités mènent des réformes visant à rendre le climat d'investissement plus favorable. Afin de réaliser une croissance inclusive et de consolider la résilience économique, le gouvernement s'attelle à promouvoir la rentabilité de l'énergie et des secteurs générateurs de beaucoup d'emplois, comme le tourisme, conformément à la Vision 2035 de Djibouti.

« L'équipe de la mission tient à exprimer sa profonde gratitude aux autorités djiboutiennes et aux autres interlocuteurs pour leur chaleureuse hospitalité, leur excellente coopération et la franchise des échanges. Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre étroite collaboration. »