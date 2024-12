Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 décembre 2024

Alliance des États du Sahel (AES) : Le Burkina Faso, le Mali et le Niger en état d’alerte maximale

L’Alliance des États du Sahel (AES), composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, les trois pays séparatistes de la CEDEAO, sont désormais en état d’alerte maximale. Les tensions entre l’AES et la CEDEAO ont été prévalentes pendant la majeure partie de l’année. Toutefois, quelques développements récents pourraient avoir intensifié ces tensions, car les membres de l’AES ont désormais placé leurs forces de sécurité en état d’alerte maximale.

Il y a quelques jours, le Niger a accusé le Nigeria de collaborer avec des puissances étrangères pour déstabiliser son pays. Ceci, ajouté au fait que la CEDEAO a décidé de prolonger de six mois la sortie des pays membres de l’AES, a encore accru les frictions. L’AES a dénoncé avec véhémence cette prolongation, la qualifiant de stratagème visant à compromettre sa souveraineté. (Source Afrikmag)

Congo : Des diplomates en fin de mission bloqués à l’étranger pour faute de moyens

Le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l’étranger, Jean-Claude Gakosso, a évoqué le sujet, le 20 décembre, lors de la séance des questions orales avec débat au Sénat.

Quelques soixante-quinze diplomates congolais en fin de mission dans les ambassades et consulats généraux à l’étranger n’ont pas encore regagné la République du Congo. Le sujet était à l’ordre du jour lors de la séance des questions orales avec débat au Sénat. Le ministre Jean-Claude Gakosso devait s’expliquer sur la situation des diplomates congolais affectés dans les ambassades, les délégations permanentes et les consulats généraux, mais dont le mandat est arrivé à terme sans qu’ils ne rentrent au pays. (Source journal de brazza)

Affaire du « milliard de dollars » à la HSBC : Macky Sall porte plainte pour « faux et usage de faux » et « diffamation »

L'ancien président sénégalais, Macky Sall, a déposé une plainte contre X ce lundi 23 décembre auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Cette action fait suite à la circulation de faux relevés bancaires attribués à son nom, évoquant un compte supposé à la HSBC de Singapour contenant un milliard de dollars.

L’avocat de Macky Sall, Me Antoine Vey, a expliqué sur Jeune Afrique que cette plainte est une première étape dans une stratégie plus large pour contrer la désinformation. « On vient siffler la fin de la récréation. Macky Sall est décidé à ne plus rien laisser passer », a déclaré la robe noire. (Source PressAfrik)

Kwango : 37 décès sur 592 cas notifiés ont été enregistrés depuis le début d'une maladie fébrile d’origine inconnue

Au moins 37 personnes sont mortes sur 592 cas notifiés dans la province du Kwango suite à une maladie fébrile d'origine inconnue. C'est ce qu'a révélé le ministre de la Santé, Roger Kamba, lors du Conseil des ministres du week-end dernier.

Selon le compte rendu de cette réunion gouvernementale, les analyses de laboratoire ont montré qu’il s’agit d’une grippe dont le virus Influenza AHINlpdm09, avec une prévalence de 28%, est le pathogène dominant, reflétant une forte activité virale pendant la période d'échantillonnage. (Source mediacongo)

Elections législatives et communales aux Comores : La Ceni rencontre les candidats de Ndzuani et promet « des scrutins transparents »

Les commissaires de l’organe chargé de l’organisation des élections ont échangé avec 123 candidats pour les élections de janvier 2025. Transparence, équité et nouveau site internet étaient au cœur des discussions.

Les candidats aux élections communales et législatives de Ndzuani ont rencontré les membres de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) le dimanche 22 décembre à l’hôtel Johanna Livingstone, à Mutsamudu. Cette réunion visait à répondre à leurs questions et à les rassurer sur la transparence du processus électoral. (Source Alwatwan)

Gabon : Vers une gestion budgétaire plus transparente et efficace en 2025

Ce lundi 23 décembre 2024, le gouvernement gabonais a inauguré un séminaire dédié à la gestion budgétaire et aux procédures générales du budget de l’État. Dirigé par le Premier Ministre, en collaboration avec le Ministre des Comptes Publics, cet événement marque une étape clé dans l’amélioration de la transparence et de l’efficacité des finances publiques au Gabon.

Des directives claires pour une gestion optimale. Dans son discours d’ouverture, le Premier Ministre a mis en avant l’urgence de moderniser la gestion des finances publiques. À partir de l’exercice budgétaire 2025, chaque ministère recevra un chronogramme détaillant l’exécution du budget, fourni par le ministère du Budget et des Comptes Publics. Cette mesure vise à garantir une meilleure coordination et une exécution rigoureuse des priorités nationales. (Source GabonMediaTime)

Tchad : La presse en grève une semaine avant les élections législatives

Crise médiatique au Tchad. À 6 jours des élections législatives, les médias privés de la presse écrite, radio et en ligne suivent une journée blanche de grève générale lundi 23 décembre. Cela à l’appel de plusieurs collectifs et syndicats, qui s’insurgent contre le traitement que leur réserve l’autorité de régulation des médias dans le pays, la Hama.

Malgré la suspension par la Cour Suprême de l’interdiction pour les médias en ligne de diffuser des contenus audiovisuels par la Hama, les médias, en grève depuis le 7 décembre, craignent que l’autorité de régulation des médias du Tchad ne s’arrête pas là et poursuivent donc leur mouvement. (Source RFI)

Madagascar et le PAM ensemble pour la sécurité alimentaire

Un protocole d’accord ambitieux a été signé entre le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage de Madagascar. Ce partenariat stratégique, en vigueur depuis décembre 2024 pour une durée de quatre ans, vise à transformer les systèmes agricoles du pays et à promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, informe la note parvenue ce lundi à APA.

Ce protocole repose sur quatre axes principaux. Le premier concerne l’appui aux politiques agricoles, à travers la définition et la mise en œuvre de stratégies adaptées pour un développement durable. Le deuxième est axé sur la coordination des initiatives, avec la mise en place de mécanismes efficaces pour orienter et suivre les projets conjoints. (Source apanews)

Côte d’Ivoire : Zeinab Bancé hospitalisée après un marathon culinaire de 131 heures

Zeinab Bancé, cheffe ivoirienne, a été admise à la Polyclinique Farah d’Abidjan ce lundi 23 décembre 2024 à 6 h 30, pour un repos médical bien mérité après un exploit culinaire de 131 heures et 30 minutes.

Ce marathon culinaire exceptionnel, entrepris pour battre le record mondial détenu par l’Américain Alan Fischer (119h57mn), s’est déroulé du 17 au 22 décembre 2024 à l’Agora de Koumassi. Au cours de ces cinq jours, Zeinab Bancé a préparé près de 16 000 plats représentant 293 menus des différentes régions de la Côte d’Ivoire, surpassant l’ancien record de plus de 11 heures. (Source beninwebtv)

Tunisie : La loi sur la désinformation inquiète pour la liberté d'expression

Le décret-loi n° 2022-54, publié le 16 septembre, vise à lutter contre les infractions liées aux systèmes d'information et de communication, mais suscite de vives inquiétudes parmi les défenseurs de la liberté de la presse en Tunisie.

Dans un contexte économique et social difficile, ce texte impose des sanctions sévères, y compris des peines de prison et des amendes lourdes, pour ceux qui diffusent des "fausses nouvelles" ou des rumeurs. Les termes "fausse nouvelle" et "rumeur" ne sont pas définis dans le décret, laissant une large marge d'interprétation aux autorités, ce qui pourrait criminaliser le travail journalistique. (Source africanews)