Afrique: Les résolutions phares de la 3e réunion consultative de haut niveau sur la crise soudanaise

La troisième rencontre consultative sur le Renforcement des initiatives et des efforts de paix au Soudan s'est tenue le 18 décembre 2024 en République islamique de Mauritanie qui préside actuellement le Sommet de l'Union Africaine.

Au terme de ce raout de haut niveau qui a réuni plisieurs organisations internationales et des pays amis dans la capitale Nouakchott (République Islamique de Mauritanie) présidée par le ministre des Affaires Étrangères Mohamed Salem Ould MERZOUG qui a abattu un travail de coordination titanesque, d'importantes résolutions ont été prises. Confidentiel Afrique était sur place.

La réunion s'est tenue sous la présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Salem Ould MERZOUG, Ministre mauritanien des Affaires Étrangères. Les représentants des pays et des organisations qui ont pris part à la rencontre ont fait des déclarations à l'adresse de la réunion.

Parmi ces pays et organisations, figurent le Royaume de Bahreïn qui préside la Ligue des Etats arabes, la République de Djibouti, présidant l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), la République arabe d'Égypte, l'Union européenne, la Ligue des Etats arabes, l'Autorité intergouvernementale pour le développement, la République islamique de Mauritanie qui préside le Sommet de l'Union Africaine, le Royaume d'Arabie Saoudite, les Nations Unies et les États-Unis.

La rencontre a adopté les résolutions suivantes destinées à renforcer l'option conjointe pour la coordination et le travail collectif destinés à trouver une solution à la crise au Soudan:

1- La recontre a fait référence aux décisions des première et deuxième réunions consultatives sur le Renforcement de la coordination et des efforts pour la paix au Soudan, tenues au Caire en Égypte le 12 juin 2024 sous la présidence de la Ligue des Etats arabes et à Djibouti le 24 juillet 2024 sous la présidence de la République de Djibouti.

La recontre a insisté sur la nécessité de tenir des réunions consultatives régulières pour échanger des vues sur la situation qui prévaut et pour une coordination stratégique relativement à la redynamisation des initiatives de médiation souhaitée et la paix recherchée pour solutionner la crise au Soudan et ses perspectives avec la garantie de la conjugaison de ces initiatives de façon à contribuer à l'atteinte des objectifs conjoints.

2- La recontre a salué l'invitation et l'organisation de la reunion par la République islamique de Mauritanie le 18 décembre 2024 à Nouakchott. Elle a aussi exprimé ses remerciements au Gouvernement Mauritanien pour son hospitalité précieuse pour la tenue de la réunion. La rencontre a constaté le rôle très important joué par Son Excellence le Président de la République islamique de Mauritanie, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouani pour mettre fin à la crise au Soudan.

3- La rencontre a exprimé sa profonde préoccupation par rapport à la poursuite des hostilités au Soudan et leurs effets destructeurs sur le peuple soudanais tout en détériorant la situation humaine catastrophique qui prévaut dans le pays, marquée par le déplacement de 11 millions de personnes, 3 millions de réfugiés et la détérioration de la situation alimentaire.

4- La recontre rappelle la résolution n°2736 du Conseil de Sécurité du 13 juin 2024 sur le Soudan et condamne sévèrement les violences et les violations des droits de l'homme ainsi que la destruction des infrastructures civiles dont des hôpitaux et des écoles et l'occupation des bâtiments civils et l'évacuation de leurs propriétaires par la force.

5- La recontre consultative a salué les efforts importants déployés par tous les participants quelles que soient leurs qualités pour instaurer des pourparlers pour un cessez-le-feu, pour la protection des civils et pour assurer l'arrivée, sans obstacles des aides humanitaires à destination. Elle a aussi salué les efforts déployés pour la tenue d'un dialogue politique inclusif pour instaurer un pouvoir civil transitoire.

Dans ce cadre, les participants ont exprimé leur appréciation pour les initiatives qui ont été prises depuis la dernière réunion tenue à Djibouti en juillet 2024, marquée par :

A) La tenue en août 2024 de la réunion du groupe coalisé pour renforcer le secours en faveur des vies et pour la paix au Soudan suivie d'autres réunions organisées par les États-Unis, le Royaume d'Arabie Saoudite, le Gouvernement Suisse avec la participation de la République Arabe d'Égypte, l'Etat des Émirats Arabes Unis, de l'Union Africaine et des Nations unies, réunion qui est venue renforcer la Déclaration de Djeddah parrainée par le Royaume d'Arabie Saoudite.

B) La réunion des Forces politiques et civiles tenue, les 6 et 7 juillet 2024 au Caire en République Arabe d'Égypte.

C) La réunion des Forces politiques et civiles organisée successivement par le Comité de haut niveau de l'Union Africaine chargé du Soudan et de l'IGAD en juillet 2024 et en août de la même année dans le cadre de préparer le dialogue politique inter-soudanais.

D) La tenue de la réunion ministérielle sur le Soudan, organisée par l'Allemagne, la France, les États-Unis, l'Union européenne à New-York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2024.

E) Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les recommandations sur la protection des civils au Soudan présenté devant les membres du Conseil de Sécurité, le 18 octobre 2024.

F) La prolongation du Mandat de la Mission des Nations Unies indépendante de l'établissement des faits au Soudan. Les participants ont également salué tous les efforts bilatéraux déployés par tous les participants afin de garantir l'objectif commun.

6- La recontre consultative a réaffirmé l'unité du Soudan, la protection de son peuple, le maintien des installations, l'intégrité et la sécurité de ses territoires. La réunion a insisté sur la nécessité absolue pour un cessez-le-feu afin de parvenir à des mesures générales et complètes pour l'arrêt des hostilités dans le pays pendant le Ramadan.

La réunion a insisté sur la nécessité pour les deux parties de s'engager totalement à respecter le Droit international et le Droit international humanitaire et à exécuter les engagements pris dans le cadre de la Déclaration de Djeddah relatifs à la protection des civils soudanais signés, le 11 mai 2023.

7- La réunion a réaffirmé que le Soudan constitue une priorité stratégique pour les Organisations multilatérales et les pays participants. Elle a discuté les perspectives des différentes initiatives de toutes ces parties. Les participants ont réaffirmé leur engagement à intensifier la coordination et ses mécanismes en plus d'adopter des mesures de soutien et ce, dans un esprit de solidarité et d'objectif commun afin de restaurer la paix et la stabilité au Soudan.

A cet effet, les participants ont discuté des activités suivantes :

A) La tenue de la prochaine séance du Conseil de Sécurité au niveau ministériel sur le Soudan et qui sera axée sur la facilitation de l'acheminement des aides humanitaires à destination et la création des corridors humanitaires.

B) Les pourparlers civils en cours initiés par le bureau de l'envoyé personnel des Nations Unies sur les recommandations sur la protection des civils au Soudan, regroupant de nombreux civils soudanais dont des jeunes, des femmes et des organisations de la Société civile originaires de toutes les parties du pays afin de discuter de la redynamisation des recommandations du Secrétaire général des Nations Unies sur la protection des civils au Soudan et l'exécution de la Déclaration de Djeddah.

Les résultats de ces pourparlers seront essentiels dans les prochains contacts de l'envoyé personnel des Nations Unies avec les parties en conflit.

C) Les préparatifs en cours initiés par la République Arabe d'Égypte pour tenir la deuxième réunion des Forces politiques et civiles au Soudan.

D) La tenue de la troisième réunion des Forces politiques et civiles qui sera coorganisée par le Comité de haut niveau de l'Union Africaine chargé du Soudan et de l'IGAD dans le cadre de préparer le dialogue politique inter-soudanais. Il a été convenu de maintenir et de renforcer la coordination de façon solidaire entre les différentes initiatives de toutes ces parties.

8- Les participants ont réaffirmé l'inexistence de solution militaire pour régler le conflit en cours et ont insisté sur la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu durable et de donner la priorité à une solution politique de la crise afin d'atténuer les souffrances du peuple soudanais. Ils ont également réaffirmé leur engagement à intensifier et à renforcer la coordination et les efforts pour restaurer la paix et la stabilité au Soudan.

9- La réunion a adopté les méthodes de travail de l'équipe technique sous la tutelle du Groupe consultatif et ce, pour assurer des échanges d'informations et garantir la coordination des efforts. Cette décision est le fruit de la deuxième réunion des Forces politiques et civiles pendant laquelle les participants avaient décidé de créer le Groupe consultatif technique de travail. Les participants ont convenu à ce que le Groupe commence son travail à partir de janvier 2025 sous l'égide des Nations Unies.

10- La réunion a réaffirmé l'importance de poursuivre les rencontres consultatives régulières et a décidé de tenir la quatrième réunion consultative à Bruxelles au début de l'année 2025 sous l'égide de l'Union européenne et ce, dans le but de préserver l'engagement collectif et de renforcer le travail collectif pour la paix et la stabilité au Soudan.