- La stratégie diplomatique de l'Éthiopie consistant à « donner et recevoir » pour sécuriser l'accès à un débouché maritime a été saluée comme une étape cruciale pour favoriser la connectivité régionale et les avantages mutuels.

Le membre du Comité permanent des relations étrangères et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple, l'ambassadeur Dina Mufti, a souligné l'importance d'élargir l'accès de l'Éthiopie aux ports pour soutenir la croissance économique du pays.

L'accord d'Ankara conclu entre l'Éthiopie et la Somalie la semaine dernière souligne l'engagement des deux parties à « avancer résolument dans la coopération vers la prospérité commune » tout en garantissant l'accès de l'Éthiopie à la mer.

L'ambassadeur Dina a souligné que sécuriser l'accès à la mer est non seulement vital pour la prospérité durable de l'Éthiopie, mais apportera également des avantages aux nations voisines.

Il a confirmé que l'Éthiopie s'engage à renforcer son rôle dans la région en promouvant l'intégration économique, en favorisant les relations interpersonnelles et en soutenant les initiatives de développement conjointes.

Dina a noté que de tels efforts contribueraient à une plus grande croissance et à un plus grand développement pour les pays voisins ayant accès à la mer.

« Le développement, la prospérité et la stabilité de l'Éthiopie profiteront également aux pays voisins », a déclaré Mufti, soulignant l'importance de la coopération régionale pour la prospérité mutuelle.

Un expert de la paix à l'Institut de la paix de l'Université de Juba au Soudan du Sud, le professeur adjoint Ter Tongyik Majok, a également souligné l'importance de la coopération régionale pour le développement mutuel.

Il a soutenu la recherche par l'Éthiopie d'un port alternatif et d'une porte maritime pour répondre à la population croissante et aux demandes croissantes du commerce international notant que le droit de l'Éthiopie à commercer librement avec n'importe quelle nation est conforme aux principes politiques mondiaux.

En plus d'être le siège d'institutions continentales et internationales, les efforts continus de l'Éthiopie pour contribuer à la paix et à la stabilité régionales par le biais de l'intégration économique ont été largement salués.

Majok a souligné l'importance de la collaboration entre les pays pour faire de la connectivité régionale une réalité, notant que l'Éthiopie joue un rôle symbolique dans cet effort.

Il a également souligné que l'Éthiopie devrait reconnaître et valoriser les mesures pratiques qu'elle a prises pour renforcer la paix régionale et parvenir au développement et à la prospérité.

Le professeur a également souligné que l'Éthiopie, avec son vaste territoire enclavé, est confrontée au défi d'une population en croissance rapide. Les projections suggèrent que d'ici 2030, la population pourrait dépasser 150 millions.

Selon le professeur, ce changement démographique nécessite un rôle crucial pour le gouvernement afin d'assurer la durabilité à long terme de la nation, et pour y parvenir, le gouvernement doit donner la priorité à la fourniture de services essentiels à ses citoyens.

Le professeur a également souligné que l'intégration et la coopération régionales sont cruciales pour le développement de la plupart des nations.

L'Éthiopie a toujours joué un rôle central dans la promotion de relations harmonieuses et coexistantes entre les pays de la Corne de l'Afrique, a-t-il souligné.