Egypte: Le président Al-Sissi inaugure le 11e sommet du D-8 au Caire

Le président Al-Sissi Abdel Fatah Al-Sissi a inauguré jeudi 19 décembre au Caire le 11e sommet du D-8 (les 8 pays en développement).

Le sommet, qui réunit les dirigeants de haut niveau de Turquie, d'Iran, du Nigeria, du Pakistan, du Bangladesh, d'Indonésie, de Malaisie et d'Azerbaïdjan se tient sous le titre « Investir dans la jeunesse et soutenir les petites et moyennes entreprises : vers la construction de l'économie de demain ».

« Les pays développés sont confrontés à de sérieux obstacles qui entravent considérablement leur développement et leur croissance », a déclaré Al-Sissi lors de son discours d'ouverture du sommet.

« Avec un manque de financement, un endettement croissant, un fossé numérique et cognitif qui se creuse, et des taux élevés de pauvreté, de faim et de chômage, en particulier chez les jeunes, les pays en développement se trouvent dans une situation extrêmement difficile pour réaliser des progrès et une croissance acceptables » a affirmé Al-Sissi.

Et d'ajouter que pour relever ces défis complexes, il faut unir les efforts pour renforcer la coopération et mettre en oeuvre des projets et des initiatives communs dans divers domaines.

« L'Egypte ratifiera l'accord commercial préférentiel du D8 », a annoncé le président égyptien. L'accord prévoit une réduction progressive des tarifs douaniers entre les pays membres sur divers produits.

Dans ce contexte, le chef de l'Etat égyptien a annoncé le lancement de plusieurs initiatives, sous la présidence égyptienne.

Ainsi, un réseau de directeurs d'instituts et de cadres diplomatiques sera créé afin de renforcer la coopération.

Un concours en ligne sera également lancé pour les étudiants du cycle pré-universitaire dans les pays membres, dans les domaines des sciences, de l'ingénierie et des technologies appliquées.

Pour faciliter l'échanger des idées et des visions sur les moyens de renforcer la coopération économique et l'investissement, réseau de coopération entre les centres de pensé économiques sera aussi créé.

Et des réunions périodiques des ministres de la Santé des pays membres se tiendront au cours de la prochaine période, l'Egypte accueillant la première réunion en 2025, afin de discuter des moyens de tirer le meilleur parti des applications technologiques et scientifiques et de développer ce secteur important.

Selon Al-Sissi, une session spéciale consacrée à la situation dans la bande de Gaza et en Syrie se tiendra également pendant le sommet.

Le sommet marque aussi la première visite d'un président iranien en Egypte depuis février 2013, lorsque l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad s'est rendu au Caire pour la première visite officielle de ce niveau depuis la révolution islamique de 1979.

Créé en 1997, le D-8 est une organisation de coopération économique ayant pour objectifs d'améliorer la position des Etats membres dans l'économie mondiale, de diversifier et de créer de nouvelles opportunités dans les relations commerciales, d'améliorer la participation à la prise de décision au niveau international et d'améliorer les niveaux de vie des populations dans les pays membres.

Source: ahram.org.eg