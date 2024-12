Ethiopie: Le premier festival éthiopien du film et de la télévision éthio-chinois s'est ouvert à Addis Abeba

<strong>Addis Abeba, le — - Le festival éthiopien du film et de la télévision éthio-chinois a débuté ce soir à Addis Abeba, dans le but de renforcer la coopération dans le secteur entre la Chine et l'Éthiopie.

Le festival, organisé conjointement par YEGOF Entertainment, le ministère de la Culture et des sports, le ministère des affaires étrangères et l'ambassade de Chine à Addis-Abeba et l'université d'Addis-Abeba, se tiendra pendant les trois prochains jours.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, la ministre d'État de la Culture et du Tourisme, Nefisa Almahdi, a souligné la solidité des relations entre l'Éthiopie et la Chine, soulignant leur collaboration significative dans des domaines tels que l'économie, la diplomatie, la politique et les valeurs culturelles, entre autres.

Selon la ministre d'État, le festival contribuerait à renforcer davantage les relations diplomatiques entre les deux pays.

L'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen Hai, a souligné que la Chine et l'Éthiopie avaient des liens historiques riches, des cultures remarquables, des paysages naturels époustouflants et une variété de coutumes ethniques.

Lors du sommet prévu à Beijing en septembre dernier, le président chinois Xi Jinping a appelé la Chine et l'Afrique à renforcer les échanges interpersonnels et culturels dans le cadre des six initiatives et des 10 actions de partenariat pour la modernisation, a-t-il noté, ajoutant que le président Xi a proposé une initiative de coopération sur l'innovation dans les programmes radiophoniques, télévisuels, audio et visuels.

Le festival éthiopien-chinois du film et de la télévision est une innovation pour les deux pays en tant qu'étape concrète dans la mise en oeuvre de l'initiative et en tant que nouveau chapitre à cet égard, a-t-il ajouté.

Le directeur général de la diplomatie publique au ministère éthiopien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Shibru Mamo, a déclaré que la réunion d'aujourd'hui mettait en évidence la contribution unique de l'Éthiopie à la narration mondiale et qu'elle reflétait notre engagement collectif à exploiter l'art pour favoriser la compréhension naturelle et la solidarité dans ce monde de plus en plus interconnecté, a-t-il souligné.

Le président par intérim de l'Université d'Addis-Abeba, Samuel Kifle, a pour sa part déclaré que le festival constituait une plate-forme unique et précieuse pour les échanges culturels et la coopération entre les deux pays.