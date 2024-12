Sénégal: Affaire du présumé relevé bancaire d'un milliard de dollars - Macky Sall porte plainte contre X

Il y a quelques jours, un document présenté comme un relevé bancaire au nom de l'ancien président de la République, Macky Sall a été partagé sur les réseaux sociaux. Il était devenu viral. Pour mettre fin à ce qu'il considère comme « nombreuses manipulations et allégations farfelues », il a décidé de porter l'affaire devant la justice. Macky Sall a, en effet, porté plainte contre X pour « faux et usage de faux » et « diffamation » hier, lundi 23 décembre, rapport nos confrères de Jeune Afrique.

Face aux nombreuses accusations portées contre sa personne, l'ancien Président de la République Macky Sall a décidé de se lancer dans une offensive judiciaire. Hier, lundi 23 décembre, il a officiellement déposé une plainte contre X pour « faux et usage de faux » ainsi que pour « diffamation », auprès du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. C'est dans le cadre de l'affaire du présumé relevé bancaire devenu viral sur les réseaux sociaux affichant un solde d'un milliard de dollars à la banque HSBC de Singapour, qui lui est attribué. L'information est rendue publique par Jeune Afrique qui a cité un de ses avocats Me Antoine Vey. « On vient siffler la fin de la récréation. Macky Sall est décidé à ne plus rien laisser passer », a-t-il déclaré. Avant d'ajouter : « c'est le premier acte d'un changement de cap face aux nombreuses manipulations et allégations farfelues ».

Pour rappel, lors d'un meeting à Thiès pendant la campagne électorale pour les élections législatives au mois d'octobre, le Premier ministre Ousmane Sonko avait affirmé avoir découvert plus de mille milliards de FCFA sur un compte appartenant à un dignitaire de l'ancien régime, sans plus de précisions sur l'identité du titulaire ou de la banque. Ce qui avait soulevé une vive polémique. Si ses partisans confirment ses dires, d'autres personnes comme celles de l'opposition ont carrément réfuté une telle information.

Dans une lettre adressée à ses partisans, le leader de l'Alliance pour la République (Apr) a qualifié ces accusations de « grotesques » et « calomnieuses ». En effet, après la propagation du présumé relevé bancaire appartenant à Macky Sall, le service Check du Soleil a fait une enquête sur cette affaire. Celle-ci a révélé que le document est « faux ».