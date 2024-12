Afrique: Africa CDC félicite l'Egypte pour avoir franchi une étape importante dans la réglementation des médicaments et des vaccins

communiqué de presse

Addis-Abeba, Éthiopie — Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies(Africa CDC) félicitent l'Autorité égyptienne des médicaments (EDA) pour son accession historique au niveau de maturité 3 (ML3) de l'OMS pour la réglementation des médicaments. L'Egypte devient ainsi la première nation africaine à atteindre ce statut pour la réglementation à la fois des médicaments et des vaccins - une avancée historique qui souligne son leadership en matière de l'excellence réglementaire et le renforcement de la sécurité sanitaire à l'échelle du continent.

S.E Dr. Jean Kaseya, Directeur Général du CDC Afrique, a félicité le gouvernement égyptien et l'AED en déclarant: 'L'accomplissement de l'Égypte est une source d'immense fierté, non seulement pour le pays, mais aussi pour tout le continent. Elle marque une étape importante dans l'avancement de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine et dans la promotion de l'équité en santé. Cette réalisation souligne le pouvoir transformateur de l'investissement dans des systèmes réglementaires solides, qui sont essentiels pour garantir l'accès à des produits médicaux de qualité, sûrs et efficaces.'

Tout en célébrant ces succès, Africa CDC souligne que l'Afrique reste le seul continent à ne pas disposer d'une autorité réglementaire ayant atteint le niveau de maturité 4 (ML4) de l'OMS - la norme la plus élevée en matière d'excellence réglementaire. Cette lacune souligne le besoin urgent de renforcer la capacité de l'Afrique à garantir de manière indépendante la sécurité, l'efficacité et la qualité des produits médicaux à haut risque. Il est essentiel de combler cette lacune pour renforcer la sécurité et la résilience du continent en matière de santé.

Le Dr. Kaseya a réaffirmé l'engagement indéfectible de Africa CDC à répondre à cet enjeu majeur : 'Nous sommes résolus à aider les pays africains à atteindre le statut ML4. Les progrès réalisés par l'Égypte pour atteindre le niveau ML3 pour les médicaments et les vaccins démontrent clairement ce qui peut être réalisé grâce à une gouvernance, des ressources et un engagement harmonisés. Africa CDC continuera à travailler en étroite collaboration avec l'OMS, l'AMA (Agence Africaine du Médicament), les États membres africains et d'autres partenaires pour accélérer ce programme et faire en sorte que l'Afrique atteigne des systèmes réglementaires de niveau ML4 dans un avenir proche.'

L'outil de référence mondial de l'OMS évalue les performances des systèmes réglementaires nationaux à travers plus de 250 indicateurs. Grâce à cette désignation ML3, l'Égypte est idéalement positionnée pour progresser vers le niveau ML4 et devenir un modèle inspirant pour d'autres nations africaines.

Avec plus de 90 % de ses médicaments produits localement et des exportations vers plus de 100 pays, l'industrie pharmaceutique égyptienne est un exemple remarquable de sécurité sanitaire par la production locale. Cette réussite illustre le rôle crucial de la production nationale dans le renforcement de systèmes de santé résilients et autonomes.

Africa CDC réaffirme son engagement à travailler avec AMA et à soutenir tous les États membres dans le renforcement de leurs systèmes de santé et de leurs cadres réglementaires. Le succès de l'Égypte incarne de la puissance de la collaboration, du renforcement des capacités et du respect des normes internationales.