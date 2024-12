Angola: Le nouveau président de la FAF va prioriser le futsal et le football de plage dans son mandat

Luanda — Le nouveau président de la Fédération angolaise de football (FAF), Alves Simões, a declare lundi, à Luanda, qu'il donnerait la priorité au développement du futsal et du football de plage durant son mandat de 2024-2028.

Intervenant lors de la cérémonie de prise de fonction, qui s'est tenue au musée de la Monnaie, dans la capitale du pays, le dirigeant sportif a admis que la massification, l'expansion et le développement de ces sports feront l'objet d'une attention et d'un suivi accrus.

Il a ajouté que ces disciplines sportives jouent un rôle stratégique dans le développement du football angolais. Il a expliqué que, dans le même panorama, il y a le football féminin et le football communautaire, qui bien qu'ils existent, leur développement est timide.

Parmi les autres questions à traiter d'urgence, il a mentionné le football masculin et féminin, affirmant qu'il s'agissait là des fondements de son mandat. Il a promis de travailler sans condition avec les clubs, les associations d'entraîneurs et d'arbitres et les autres acteurs de la société impliqués dans le processus politique.

« L'objectif est de mettre en place des structures solides et des programmes de développement qui permettront d'identifier et de cultiver les talents dans toutes les provinces, tout en promouvant des compétitions plus fortes », a-t-il souligné.