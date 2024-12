Tunisie: Qui est Riadh Hentati, l'homme qui va diriger la Cité Médicale des Aghlabides à Kairouan ?

Le premier conseil d'administration de la Cité Médicale des Aghlabides à Kairouan s'est tenu lundi, sous la présidence de la ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Sarra Zaafrani Zenzri. Lors de cette réunion, Riadh Hentati a été nommé Président-Directeur Général de l'institution.

Ingénieur général diplômé de l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, Riadh Hentati a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont ceux de PDG de la Société générale d'entreprises de matériel et de travaux (SOMATRA-GET) et de la Société d'Études et de Promotion du Sud Tunisien (SEPTS). Plus récemment, il a exercé des fonctions de chargé de mission auprès du cabinet de la ministre de l'Équipement et de l'Habitat.

Le nouveau PDG a présenté lors de cette réunion le projet de la Cité Médicale des Aghlabides, un projet stratégique visant à transformer Kairouan en un centre d'excellence médicale et scientifique. Ce complexe comprendra des infrastructures modernes dédiées aux soins de santé, à la recherche scientifique, ainsi qu'à la production d'énergies renouvelables et au traitement des déchets. L'institution aura également pour rôle de suivre l'avancement des études, des plans d'aménagement et des travaux.

Pour sa part, rapporte l'agence Tap, la ministre Zenzri a souligné l'importance de la coopération entre les ministères de l'Équipement, de l'Habitat et de la Santé pour la réussite de ce projet. Elle a précisé que la réalisation de la Cité Médicale des Aghlabides contribuera à dynamiser l'investissement dans les secteurs de la santé, de l'innovation scientifique et du développement économique régional.

L'événement a aussi réuni l'ensemble des membres du conseil d'administration, le gouverneur de Kairouan, Dhaker Bargoui, le premier délégué Sami Laidi, ainsi que des responsables d'institutions publiques et privées.

Le projet de la Cité Médicale des Aghlabides a été formalisé par un décret présidentiel publié le 25 octobre 2024, qui précise son organisation administrative et financière ainsi que ses modalités de gestion. Ce projet a été lancé après une réunion du Comité de pilotage présidé par le Président de la République, Kaïs Saïed, en juillet 2020, marquant le passage à la deuxième phase de sa réalisation.

En juin 2024, une délégation chinoise, à la demande du gouvernement chinois, a visité le site du projet afin d'évaluer ses composantes et d'étudier sa faisabilité. Ce projet ambitieux s'étend sur 550 hectares et comprendra plusieurs espaces dédiés aux soins de santé, à la recherche, à l'enseignement universitaire, à la fabrication de médicaments, ainsi qu'à la production d'énergies renouvelables.

La ministre Zenzri a également indiqué que le projet sera réalisé en plusieurs phases, avec des études sur la gestion des eaux pour prévenir les inondations, des études environnementales et de circulation. Le coût initial du projet est estimé à 1,2 milliard de dollars.

La visite de la délégation chinoise a eu lieu après la signature d'un partenariat stratégique entre la Tunisie et la Chine, lors de la visite d'État du Président Kaïs Saïed en Chine, en mai-juin 2024. Ce partenariat pourrait jouer un rôle clé dans la concrétisation du projet.

Il est aussi à rappeler que le ministère de l'Équipement et de l'Habitat a récemment lancé des appels d'offres pour les études de faisabilité et pour les études environnementales, hydrauliques et de circulation nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet d'envergure.