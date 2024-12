Tunisie: Conect dévoile sa feuille de route pour relancer l'économie tunisienne

La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) a organisé, le samedi 21 décembre 2024, son conseil d'administration et son assemblée générale annuelle sous la présidence de Aslan Berjab.

Cet événement a réuni les membres du bureau exécutif, le président de CONECT International, le conseil scientifique, ainsi que les présidents des bureaux régionaux et des groupements professionnels à l'échelle nationale et régionale.

Lors de cette rencontre, les participants ont discuté des principaux enjeux économiques et sociaux, des défis sectoriels et régionaux, ainsi que des activités menées par les différentes structures de l'organisation. Les échanges ont mis en lumière la nécessité de réformes prioritaires pour répondre aux attentes des entreprises tunisiennes tout en stimulant le développement national.

CONECT a réaffirmé son engagement en faveur de l'amélioration du climat des affaires. Elle a insisté sur l'importance d'un système fiscal équitable, capable d'élargir l'assiette des contribuables et de diversifier les ressources de l'État, garantissant ainsi leur pérennité.

La confédération a également plaidé pour un modèle de développement qui valorise l'égalité des chances et offre à toutes les entreprises, notamment les petites et moyennes, l'opportunité de participer activement à la création de richesse et de décrocher des marchés publics.

La question du financement des petites et moyennes entreprises a également occupé une place centrale dans les discussions. Dans un contexte marqué par de nouvelles législations, notamment celles régissant les paiements par chèque, la confédération a appelé à l'adoption de solutions concrètes et efficaces pour préserver la viabilité des PME. Elle s'est dite prête à collaborer avec les autorités pour concevoir des mécanismes innovants permettant de soutenir la pérennité des entreprises et de renforcer leur résilience.

Sur le plan industriel, CONECT a mis l'accent sur l'importance de moderniser le tissu économique tunisien. Elle a encouragé une transition vers l'Industrie 4.0, en s'appuyant sur les technologies numériques, telles que l'intelligence artificielle et l'Internet des objets, tout en se préparant à l'émergence de l'Industrie 5.0, centrée sur l'humain et la durabilité.

La confédération a également souligné l'importance de valoriser les chaînes de valeur mondiales et de développer des clusters économiques compétitifs capables de soutenir les ambitions industrielles du pays.

CONECT a également abordé la nécessité d'adapter les entreprises tunisiennes aux enjeux climatiques et aux normes internationales en matière de développement durable. Elle a rappelé l'importance de se conformer aux engagements environnementaux mondiaux, tels que la taxe carbone et les mécanismes d'ajustement aux frontières, tout en adoptant des pratiques responsables qui renforcent la compétitivité sur les marchés étrangers.