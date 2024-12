Tunisie: Projets socio-économiques - Les sociétés communautaires - Une approche de développement

Les sociétés communautaires constituent un des volets phares du projet socioéconomique du Président de la République, Kaïs Saïed, en vue de placer la Tunisie sur l'orbite du développement durable et bénéfique pour toutes les catégories de la population du pays où qu'elles se trouvent, sans distinction.

Et ce, dans le cadre d'une approche privilégiant, à la fois, la croissance, l'investissement et l'amélioration de la qualité de vie des Tunisiens conformément à leurs aspirations et leurs attentes ambitieuses.

Or, par décret présidentiel, en date du 21 mars 2022, ces sociétés sont régies par un régime juridique clair, mais en dépit du suivi et de l'insistance du pouvoir, à tous les échelons, la concrétisation n'a pas bien suivi dans le sens où plus de deux ans après, ce dossier semble faire du sur-place ou à peine bouger vers les objectifs escomptés et fixés.

Avant de passer en revue les multiples étapes annoncées en vue de renforcer cette démarche, il est utile de mentionner les dernières mesures en date prises par un Conseil des ministres tenu et présidé, vendredi 22 du mois en cours, par le Chef du gouvernement. Il s'agit d'un ensemble de dix mesures dont on citera, d'abord, celles détaillant les avantages, contenus dans une note et un guide, et les procédures simplifiées pour la création des entreprises en question.

On note, également, la création d'une plateforme numérique et d'un portail unifié avec un renforcement de l'accompagnement de ces entreprises par le biais d'incubateurs au niveau des parties prenantes.et de programmes de formation au profit des parties publiques prenantes.

A cela s'ajoute la mise en place d'un plan de communication pour mieux faire connaître les entreprises communautaires sans oublier la création d'une banque d'idées de projets de sociétés communautaires et l'implémentation de la culture de l'initiative collective.

Il faut dire que, conscient de l'existence d'une volonté délibérée de certaines forces occultes voulant mettre des bâtons dans les roues à ce projet afin de faire avorter l'approche présidentielle quant sa détermination à lancer, une fois pour toutes, la dynamique économique sur les bons rails tout l'associant à la réalisation des vœux du peuple pour un développement basé sur l'équité sociale loin de toute malversation et autre corruption qui ont dénaturé les vraies destinations de la révolution du 17 décembre 2010.

Il convient de rappeler, effectivement, que l'objectif primordial de l'entreprise communautaire demeure celui de l'établissement d'une répartition équitable des richesses par l'exercice collectif d'une activité économique à partir de la zone où elle est installée ainsi que le développement régional en fonction des besoins et des particularités des régions.

C'est donc dans cet esprit que des conventions de financement ont été signées avec bon nombre d'institutions bancaires, dans le but de faciliter le financement des entreprises communautaires et de lever les obstacles entravant leur lancement.

C'est également une promotion d'une répartition équitable des richesses par l'exercice collectif d'une activité économique, tout en répondant aux besoins spécifiques des différentes régions, ce qui revient à dire l'émergence d'un modèle de développement alternatif, basé sur une économie solidaire, une croissance inclusive et un partenariat efficace entre l'État et les citoyens.

En tout état de cause, le dossier des sociétés communautaires devrait être confirmé avec, carrément, un fondement sans faille, car beaucoup de temp a été perdu jusque-là alors qu'il disposait de toutes les opportunités de succès grâce à une volonté politique sans faille du gouvernement qui contribue largement, selon la Constitution, à l'application de la vision positive et prospective du Président de la République.