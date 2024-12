Tunisie: 5e session ordinaire du CTS n°8 de l'Union Africaine à Tunis - Franc succès et adoption de la Déclaration de Tunis

La Déclaration de Tunis adoptée par le comité technique spécialisé, dit CTS n°8 de l'Union africaine, dont la 5e session ordinaire vient de s'achever à Tunis, a affirmé le franc succès de cette session et a appelé à accélérer la création et l'opérationnalisation du Haut conseil des collectivités locales de l'UA. De même le comité a appelé, en outre, l'Union africaine à faire de l'urbanisation le thème annuel dans les années à venir.

Les membres du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la Fonction publique et l'administration, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation, dite CTS n°8 de l'UA, réunis lors de la cinquième session ordinaire dudit comité, tenue le 20 décembre 2024 à Tunis, ont adopté le document final de cette importante session présidée par la Tunisie, et qui est la Déclaration de Tunis.

Rappelant l'importance des résultats du premier Forum urbain africain et la nécessité de mettre en oeuvre ses recommandations et d'exploiter la force transformatrice de l'urbanisation en Afrique pour réaliser la vision de l'Agenda africain 2063, les membres du CTS ont noté le succès du comité dans la promotion de la célébration de la Journée africaine de la fonction publique (Apsd) et l'opérationnalisation du premier Forum urbain africain, ainsi que des chartes africaines sur les services publics et la décentralisation relevant du mandat du CTS n°8 -UA. De même, ils ont insisté sur le rôle déterminant d'une prestation des services publics efficace dans la réalisation des priorités de développement de l'Afrique, notamment l'Agenda 2063 et les Objectifs de développement durable (ODD).

La Déclaration de Tunis a, entre autres, adopté les conclusions du Forum urbain africain (AUF) et encourage les États membres à mettre en oeuvre les engagements de la déclaration du Forum urbain africain, en mettant l'accent sur la création de forums urbains nationaux pour faciliter la mise en oeuvre de politiques urbaines nationales inclusives et une planification territoriale alignée sur les contributions déterminées au niveau national.

Promotion des chartes africaines

Les membres du comité ayant adopté la Déclaration de Tunis ont réaffirmé leur engagement envers les principes et les valeurs des deux chartes, notamment sur les services publics et l'administration et sur la décentralisation, la gouvernance locale et du développement local comme cadres de renforcement de la gouvernance, d'une fonction publique éthique et d'une administration durable sur le continent.

La Déclaration de Tunis encourage les États membres à œuvrer en faveur de la ratification universelle de la Charte africaine sur les valeurs et les principes de la Fonction publique et de l'administration, à promouvoir sa domestication et à encourager l'utilisation et l'adoption de l'outil d'évaluation des Etats parties (Spat) pour sa mise en oeuvre et la préparation des rapports à la commission de l'Union africaine, CUA.

Cette Déclaration de Tunis appelle aussi les Etats membres à se porter volontaires à l'organisation et à la participation à la première commémoration de la Semaine africaine du développement urbain en 2025. De plus, on a élu le prochain bureau du Comité qui sera présidé par l'Ouganda durant les années 2025 et 2026.