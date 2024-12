Tunisie: Empower New Energy lance son premier projet solaire au pays avec Indigo Renewables

Empower New Energy (ENE) vient d'annoncer son premier investissement solaire en Tunisie, marqué par un partenariat stratégique avec le Mall de Sousse. Cette collaboration, scellée par la signature d'un Accord de Soutien à la Puissance (PSA), ouvre la voie à un projet ambitieux d'énergie solaire axé sur l'innovation durable.

Le projet repose sur une installation solaire de toiture de dernière génération, d'une capacité de 948 kWp, située au Mall de Sousse à Kalâa Kebira. Ce centre commercial emblématique, couvrant plus de 130.000 mètres carrés et regroupant plus de 200 magasins, accueille chaque année entre 7 et 10 millions de visiteurs.

Indigo Renewables Energy Solutions, partenaire technique tunisien du projet, sera chargé de la construction ainsi que de l'exploitation et de la maintenance du système.

« Ce premier projet d'investissement solaire en Tunisie représente une étape majeure pour Empower New Energy. Il intervient dans un contexte où le pays subit déjà les impacts du réchauffement climatique et où les combustibles fossiles dominent le mix énergétique, représentant 97 % des ressources et la moitié de la facture d'importation », a souligné Terje Osmundsen, PDG d'Empower New Energy.

De son côté, Mouadh Kacem, d'Indigo Properties, a déclaré : « Ce projet reflète non seulement notre engagement en faveur de l'énergie propre, mais positionne également le Mall de Sousse comme un leader du commerce de détail écologique en Tunisie. »

Ce projet solaire dépasse le cadre de la simple production énergétique : il symbolise un pas décisif vers un avenir durable, répondant aux attentes croissantes des consommateurs soucieux de l'environnement et aux exigences des grandes marques internationales pour des pratiques plus respectueuses de la planète.

Le système solaire devrait produire annuellement environ 1.400 MWh d'énergie propre, permettant de réduire les émissions de CO2 de plus de 1.000 tonnes chaque année.