Tunisie: «Perception», film d'El Seed - Réinventer l'humain sur les murs des villes

Entre «calligraffiti» et cinéma, l'artiste protéiforme El Seed fait de son film une expérience humaine profonde

El Seed, calligraphe et artiste aux multiples facettes, celui qui a signé l'affiche officielle de la 35e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), s'est fait remarquer également en tant que réalisateur. Son film documentaire «Perception» en dit long sur un artiste protéiforme.

Dans son univers où il swingue entre art visuel, graffiti, calligraphie, design et cinéma, El Seed refuse toute étiquette rigide. Il se définit comme un artiste contemporain, un artiste tout court. Lors d'une rencontre organisée aux JCC, El Seed a décrit «Perception» comme une véritable aventure humaine, dont la réalisation s'est naturellement imposée pendant le processus créatif de son oeuvre artistique de 2016, «Perception».

Cette dernière, réalisée au cœur du quartier égyptien des chiffonniers au Caire, est une fresque monumentale réalisée sur les façades du quartier qui propose une réflexion intime et introspective sur la manière dont l'art peut transformer notre regard sur un espace de vie et affiner notre perception de ceux qui l'habitent.

Réputé à l'international pour ses fresques monumentales et son style alliant calligraphie et graffiti, l'artiste franco-tunisien, qui prend part pour la première fois aux JCC, parle de son documentaire qui intervient comme un travail qui met en lumière l'invisible, le marginal et l'oublié à travers une expérience hors du commun qu'il a vécue durant toutes les étapes de réalisation de son oeuvre.

Le documentaire, qui suit le projet initié par El Seed dans ce quartier souvent perçu sous un prisme négatif, donne la parole aux habitants de cette communauté qui, dans leurs témoignages, apportent un éclairage sur leur vécu quotidien. En capturant des moments de vie, de partage et de confession, El Seed met en lumière les liens humains tissés entre un artiste et une population qu'il a côtoyés de plus près. «Perception» tente d'interpeller, d'émouvoir et d'inviter chacun à revoir sa manière de regarder le monde. Il s'agit également d'une immersion dans l'univers d'un artiste qui, par son talent et son engagement, repousse les limites de la création en faisant de «Perception» une expérience humaine profonde.