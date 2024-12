Tunisie: Lecture en voyage - Une bibliothèque permanente à bord du train Tunis-Annaba

L'installation d'une bibliothèque permanente dans le train reliant Tunis à Annaba, en Algérie, et l'organisation d'activités culturelles à bord des trajets ferroviaires figurent parmi les grandes nouveautés de la 13e édition du Salon du Livre de la Ville de Tunis, qui se tiendra du 25 décembre 2024 au 11 janvier 2025 à l'avenue Habib Bourguiba, au coeur de la capitale.

Une conférence de presse a été organisée ce lundi à la Cité de la Culture Chedli Klibi pour présenter les détails de cet événement et dévoiler son programme culturel.

Une bibliothèque mobile pour relier les cultures

Hanen Ben Najem, directrice de la Maison de la Culture Ibn Rachiq, a annoncé que l'installation de cette bibliothèque s'inscrit dans une démarche culturelle ambitieuse. Enrichissant les trajets ferroviaires entre le 2 et le 5 janvier 2025, ce projet offrira aux passagers une expérience culturelle unique.

La bibliothèque contiendra un millier de livres et sera accompagnée de diverses activités : ateliers de dessin, animations pour enfants, représentation théâtrale, et exposition artistique mettant à l'honneur des figures culturelles tunisiennes et algériennes. Ces activités auront lieu pendant les trajets aller et retour entre Tunis et Annaba.

Un programme d'échange culturel entre les deux pays se tiendra également à Annaba, en partenariat avec la direction régionale de la culture. Ce programme mettra en avant les liens historiques et culturels qui unissent la Tunisie et l'Algérie.

Les nouveautés du Salon : hommage aux icônes culturelles

Sur l'avenue Habib Bourguiba, un exposition de portraits rendra hommage à 20 figures emblématiques de la culture tunisienne et arabe, dans des domaines tels que la littérature, la poésie et l'histoire. Parmi elles : Ali Douagi, Mahmoud El Messadi, Tahar Haddad, Aboulkacem Chebbi, et Ahmed Ibn Abi Dhiaf, ainsi que trois femmes : Zubeida Bchir, Najia Thamer et Aroussia Nalouti.

Ces portraits sont réalisés par quatre artistes plasticiens tunisiens, dont Wissal Ben Slimane, présidente de l'Association tunisienne des arts plastiques.

Par ailleurs, rapporte l'agence Tap, deux bibliothèques seront offertes à des établissements scolaires des régions de Sidi Daoud (La Marsa) et 20 Mars (Sidi Hassine). Ces bibliothèques visent à encourager la lecture et l'éducation dans des zones moins favorisées.

Le salon accordera aussi une place importante au patrimoine, avec des conférences et des ouvrages consacrés aux civilisations capsienne et numide, ainsi qu'à l'histoire du site archéologique de Dougga. Cette section sera animée par l'Association des employés de l'Institut national du patrimoine.

Cette édition, organisée sous le thème "Le livre, une patrie", réunira 80 maisons d'édition tunisiennes qui proposeront environ 30 000 ouvrages, avec des remises allant jusqu'à 50 % sur certains livres pour enfants. Chaque matin, des activités pour enfants seront programmées, suivies l'après-midi de conférences intellectuelles.

Pour enrichir l'expérience des visiteurs, des panneaux géants représentant les 24 gouvernorats de Tunisie seront installés le long de l'avenue. Ces affiches mettront en lumière les principaux sites culturels et historiques de chaque région. Des ateliers de mosaïque, de calligraphie arabe et de sensibilisation sur des thèmes actuels, comme la violence dans les espaces numériques, seront également proposés.

Cette 13e édition du Salon du Livre de la Ville de Tunis est organisée en partenariat avec plusieurs institutions publiques et privées, sous la supervision du Ministère des Affaires Culturelles. La région de Gafsa sera l'invitée d'honneur de cette édition.