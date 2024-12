Togo: Confrontation démocratique

Komlan Akewobudo Jonas Siliadin, président du Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD), a exprimé lundi ses critiques envers ce qu'il qualifie de comportement incohérent de certains partis politiques de l'opposition.

Il a dénoncé les contradictions et le manque de stratégie qui, selon lui, affaiblissent la lutte pour le changement et compromettent les chances de succès.

Selon M. Siliadin, les attitudes fragmentées et parfois contradictoires de l'opposition brouillent le message qu'elle souhaite transmettre à la population.

« On participe à une élection et on ne siège plus. Et en même temps, on a des élus dans les municipalités et régions, mais on condamne le processus électoral. Donc, toute cette forme d'incohérence est un aveu d'échec », a-t-il déclaré.

Il estime que de telles démarches réduisent la crédibilité de l'opposition et suscitent la méfiance des citoyens.

Le président du MPDD plaide pour un changement de cap dans la manière dont l'opposition mène sa lutte. Il appelle à un « rapport intelligent » avec le pouvoir, basé sur une réflexion stratégique plutôt que sur des réactions prévisibles ou purement symboliques.

« Il faut que nous inscrivions notre action dans une forme de rapport intelligent avec le pouvoir, un rapport stratégique qui ne soit pas trop mécanique, trop prévisible, et qui évite toute forme d'incohérence », a-t-il insisté.

M. Siliadin a également rejeté les démarches radicales ou les boycotts systématiques qui, selon lui, n'apportent aucun résultat concret.

« Boycotter les élections tout en utilisant d'autres tribunes pour s'exprimer n'apporte rien de concret. Il faut repenser la lutte. »

Pour le président du MPDD, l'opposition doit se rassembler et travailler ensemble pour élaborer une stratégie efficace et réaliste. Il a appelé les leaders de l'opposition, notamment Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, à prendre l'initiative de réunir les différents acteurs autour d'une table.

« Le président de l'ANC dit lui-même dans son discours que nous devons nous remettre au travail avec rigueur et persévérance, avec courage et abnégation. Quand est-ce qu'il nous rassemble autour d'une table ? », s'est-il interrogé.

M. Siliadin a souligné que la lutte politique ne doit pas se limiter à gagner en popularité, mais doit s'appuyer sur une réflexion approfondie et des actions concrètes pour mobiliser les Togolais autour d'un projet commun.

Le MPDD appelle à une véritable refonte des méthodes de l'opposition. Pour M. Siliadin, l'objectif principal est d'instaurer une confrontation démocratique efficace avec le pouvoir, capable de répondre aux aspirations du peuple.