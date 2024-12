Tunisie: Kaïs Saïed s'entretenant avec le ministre djiboutien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - « Il est temps pour tous les peuples africains de s'unir »

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, au Palais de Carthage, M. Nabil Mohamed Ahmed, ministre djiboutien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, envoyé spécial et porteur d'un message écrit de Son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, Président de la République de Djibouti.

Au début de la rencontre, le Président de la République a rappelé les liens fraternels solides qui unissent la Tunisie à Djibouti, et en particulier leur coopération fructueuse dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la santé. Il a réaffirmé la volonté de la Tunisie de renforcer et de diversifier ces relations bilatérales tout en mettant à disposition son expertise dans divers domaines au service des frères djiboutiens, dans l'intérêt mutuel des deux pays.

Par ailleurs, le Président a exprimé la fierté de la Tunisie pour son appartenance à l'espace africain et a souligné son engagement à faire de l'Afrique un continent pour les Africains. Il a réitéré la disposition de la Tunisie à contribuer davantage, dans le cadre d'un travail multilatéral, à relever les défis auxquels les peuples africains sont confrontés à bâtir un avenir meilleur pour les générations futures.

Dans ce contexte, le Président a exprimé sa conviction que la coopération entre la Tunisie et Djibouti, ainsi que leur soutien mutuel, peuvent contribuer au développement des mécanismes de l'action africaine commune et ouvrir de nouvelles perspectives pour les peuples du continent, qui ont beaucoup souffert et continuent à souffrir. Kaïs Saïed a insisté sur le fait qu'il est temps pour tous les peuples africains de s'unir afin de construire une nouvelle histoire. L'Afrique, riche de toutes sortes de ressources, doit permettre à ses peuples de jouir de leurs droits naturels et à en bénéficier, après des siècles marqués par les guerres, les famines, la discrimination raciale et le colonialisme.