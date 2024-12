Tunisie: Le président Saïed prône une diplomatie proactive pour défendre les intérêts du pays

Tunis — Le Président de la République, Kais Saïed, a reçu, lundi, au Palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti.

Selon un communiqué, la réunion a été l'occasion de passer en revue les constantes de la diplomatie tunisienne à la lumière des mutations rapides que connaît le monde d'aujourd'hui.

Dans ce contexte, le chef de l'Etat a appelé à une action diplomatique et consulaire tous azimuts afin de diversifier les relations de coopération et de partenariat de la Tunisie au double plan bilatéral et multilatéral dans le cadre de l'intérêt commun, du respect mutuel et de la souveraineté nationale.

Il a également appelé à bien se préparer aux prochains défis bilatéraux, régionaux et internationaux afin que la diplomatie tunisienne assume comme il se doit son rôle-clé dans la défense des intérêts de la Tunisie et conforte sa contribution à l'instauration de la sécurité, de la stabilité et du développement dans le monde.

Le président de la République a par ailleurs réitéré son appel incessant à l'instauration d'un « nouvel ordre humanitaire » plus progressiste que l'ordre international actuel.

Il a également réaffirmé l'engagement de notre pays à défendre à cor et à cri les causes de la vérité et de la justice dans le monde, dont notamment le droit du peuple palestinien à un Etat indépendant sur l'ensemble du territoire de la Palestine historique avec pour capitale la ville sainte d'Al-Qods.