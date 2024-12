Angola: La construction d'une circulaire de Benguela commence en 2025

Lobito (Angola) — Le gouverneur de Benguela, Manuel Nunes Júnior, a annoncé lundi que la construction de la circulaire de Benguela débutera en 2025.

Manuel Nunes Júnior, qui s'exprimait lundi lors de la cérémonie de voeux de fin d'année, a souligné que la route reliera les quatre villes de la côte de la province : Benguela, Lobito, Catumbela et Baía Farta, via la route nationale (EN) nº 100.

"Une attention particulière sera accordée aux programmes d'amélioration des routes d'accès aux zones périurbaines, des routes secondaires et tertiaires reliant les chefs-lieux municipaux et communaux, afin de faciliter la libre circulation des personnes et des biens et de promouvoir la production nationale", a-t-il informé.

Selon le gouverneur, environ 200 kilomètres de la route nationale nº100 sont en phase de réhabilitation. "Les sections des zones d'Eval Guerra, Culango, Balombo, Catengue et Ganda feront également l'objet d'interventions", a-t-il assuré.

Toujours en matière d'infrastructures, il a parlé du projet d'approvisionnement en eau, notamment dans les villes côtières de la province, l'année prochaine.

"Ce projet consistera à augmenter les capacités de production, de traitement, de stockage et de distribution d'eau, à travers de nouveaux branchements domestiques, notamment dans les zones hautes des villes", a-t-il précisé.

Manuel Nunes Júnior a reconnu qu'il existe des problèmes difficiles à résoudre, soulignant le secteur de l'éducation comme l'une des priorités.

Ici, il a fait référence aux enfants qui sont en dehors du système éducatif, un grand nombre étudiant dans des classes précaires, sans les conditions techniques et pédagogiques adéquates requises pour un processus normal d'enseignement et d'apprentissage.

Il a annoncé que des projets sont en cours pour construire de nouvelles salles de classe qui bénéficieront à plus de 116 000 élèves. "Ces salles contribueront à la réduction des enfants hors du système éducatif et de ceux qui étudient dans des salles précaires", a-t-il estimé.

En ce qui concerne la Santé, il a affirmé que le Gouvernement accordait une attention particulière aux soins de base, avec la construction de postes et de centres, ce qui permettra au secteur de mieux préparer ses services aux communautés.

Pour lui, cela contribuera à réduire la grande pression qui existe actuellement sur les hôpitaux de référence de la province.

Corridor de Lobito

Le gouverneur Manuel Nunes Júnior a demandé qu'une plus grande attention soit accordée au corridor de Lobito, compte tenu de son impact sur la vie de la population et sur l'économie du pays tout entier. "L'importance stratégique de ce projet est si grande qu'il a été au centre de la récente visite du président Joe Biden, la première d'un chef d'État américain en Angola", a-t-il souligné. "La modernisation de la ligne ferroviaire et des infrastructures portuaires pour transporter le minerai de la RDC et de la Zambie ne doit pas être considérée comme une fin en soi", a-t-il estimé.

Pour lui, ces infrastructures doivent être considérées comme un facteur moteur pour le développement de la province et de toute la région qui va de Benguela à Moxico, ainsi que de tout le pays. "Ce Corridor devrait être le facteur qui attirera davantage d'investissements pour l'agriculture, la pêche, l'industrie de transformation, le tourisme et d'autres secteurs de la province et de la région dans laquelle nous sommes insérés", a-t-il indiqué. "Nous avons besoin de plus d'emplois, de meilleurs salaires, de meilleurs revenus, pour avoir de meilleures conditions de vie", a déclaré le gouverneur.

Manuel Nunes Júnior a été nommé gouverneur de la province de Benguela le 31 octobre de cette année et a pris ses fonctions le 6 novembre.