Angola: Les consommateurs sceptiques quant aux prix pendant les fêtes de fin d'année

Luanda — Les citoyens de Luanda défendent la combinaison des efforts et l'adoption de mesures plus fermes entre le Gouvernement et les partenaires, afin d'éviter la spéculation sur les prix pendant la période des fêtes.

A la veille de Noël et du Nouvel An, certains citoyens interrogés par l'Angop ont exprimé leur inquiétude quant à la possible augmentation des prix des produits sur les marchés formels et informels, notamment les produits alimentaires, et ont appelé à des positions strictes et à des réformes des procédures.

Selon les consommateurs, la situation mérite plus d'attention et de responsabilité, avec un dialogue global et autant de participants que possible, car nous vivons une époque d'inflation.

Dans certains supermarchés, on a constaté une variation du prix des produits alimentaires de base comme le litre d'huile alimentaire, qui coûte entre trois et deux mille kwanzas, et le sucre, dont le kilo peut être acheté entre 900 et 1.200 kwanzas, même si il y a des produits qui ont conservé leur valeur, au moins jusqu'à la clôture de ce rapport, notamment le carton d'oeufs (4.500 kz) et le canard (5.000 kz) dans certains supermarchés.

Sur le marché informel, par exemple, les pommes de terre et les tomates ont subi un changement de près de cent pour cent, coûtant désormais une boîte de 25 kilos de tomates 20 mille kwanzas et un seau de 10 kg de pommes de terre quatre mille kwanzas.

Cependant, les familles ont du mal à acquérir les produits de première nécessité pour pouvoir organiser une période de fêtes décente.

Le citadin Augusto considère que l'évolution des prix est relative, dépendante de la qualité du produit, tandis qu'Antónia Pacavira estime que les difficultés d'acquisition de nourriture sont dues au faible pouvoir d'achat et non pas aux prix ou à la rareté des produits.

À son tour, Ena Caieie a mentionné qu'il y a une augmentation constante et significative des prix depuis novembre dans le pays, ce qui, à son avis, n'est pas justifié, même si elle reconnaît que c'est une réalité dans d'autres parties du monde.

Pour elle, certains ajustements de prix sont nécessaires, mais ils doivent être effectués de manière raisonnable.

Elle a suggéré que le gouvernement fixe, sur une base trimestrielle, des prix minimum et maximum pour les produits les plus consommés à cette période.

Dans les autres supermarchés où s'est déroulée la tournée, le prix du kilo de sucre varie entre 969 et 1.310 kwanzas, celui de la farine de blé entre 710 et 1.000 kwanzas et le litre d'huile de 2.000 à 3.149 kwanzas.

Se confiant à l'Angop, le coordonnateur exécutif de l'Association pour la Protection des Consommateurs, Gilberto dos Santos, a souligné qu'il s'agit d'un problème depuis des années, qui rend difficile la satisfaction des besoins des consommateurs, malgré certaines mesures gouvernementales comme la campagne annuelle contre la spéculation sur les prix, développée par l'Autorité nationale d'inspection économique et de sécurité alimentaire (ANIESA).

Selon l'interlocuteur, c'est une tendance, en ce moment, pour des produits tels que la semoule de maïs, la farine de blé, l'huile, le sucre, les pâtes et le riz, d'enregistrer une augmentation des prix.

Il a appelé à un dialogue avec tous les secteurs afin de trouver un « dénominateur commun » pour de meilleurs résultats dans les années à venir.

D'autre part, Gilberto dos Santos a dénoncé l'existence d'une thésaurisation de produits au Marché de 30, stockés dans des entrepôts pour être vendus uniquement pendant cette période, ce qui favorise la spéculation sur les prix, un fait regrettable.

Il a suggéré de réaliser une étude sur le sujet, le panier alimentaire de base étant constitué de produits issus de l'alimentation saine d'une communauté.

« Une réforme du système est absolument nécessaire », a-t-il affirmé, exprimant son intention de voir se tenir un conseil national sur l'alimentation et la nutrition dans le pays pour créer une stratégie nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Concernant la campagne visant à éviter la spéculation sur les prix, le président de l'Association pour la protection des consommateurs (ADECOR) estime qu'elle ne doit pas être menée uniquement pendant la période des fêtes, c'est pourquoi il espère que les mesures seront maintenues.

Cependant, le chef du département de sécurité alimentaire de l'ANIESA, António Maria, a expliqué que l'opération a lieu en décembre car c'est la période de plus grande offre et demande, pendant laquelle l'activité économique connaît un « pic ».

La période des fêtes comprend le jour de Noël (25 décembre) et le réveillon du Nouvel An (31 décembre au 1er janvier).