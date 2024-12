Angola: Un gouverneur souligne l'impact des mesures de relance sur l'économie

Luanda — Le secrétaire d'État au Plan, Luís Epalanga, a souligné lundi, à Luanda, l'impact de la mise en oeuvre des mesures de stimulation de l'économie sur les principaux indicateurs du secteur réel jusqu'au troisième trimestre 2024.

Le gouvernant s'adressait à la presse au terme d'une réunion de bilan entre l'équipe économique et le groupe technique d'affaires, présidé par le ministre d'État chargé de la Coordination Économique, José de Lima Massano, au cours de laquelle ils ont passé en revue, entre autres aspects, résultats de la mise en oeuvre du programme économique de l'Exécutif.

Luís Epalanga a évoqué principalement le produit intérieur brut (PIB), l'inflation et l'emploi.

Le programme susmentionné contient un ensemble de mesures visant à stimuler l'économie et à accroître son potentiel, incarnées dans quatre domaines, notamment l'augmentation de la production nationale, le soutien à l'accès au financement pour le secteur des entreprises, la simplification et l'allègement fiscal et l'amélioration de l'environnement des affaires, qui visent, fondamentalement, à stimuler l'activité économique du pays.

Le responsable a souligné le fait que la croissance du PIB continue d'être tirée par des secteurs tels que l'agriculture, qui, selon lui, connaît une croissance moyenne de 4,1%, les diamants, avec environ 36%, la pêche, avec une croissance significative, autour de 12%, et l'industrie, qui croît d'environ 3% et le commerce d'environ 4%.

« Les impacts montrent que l'activité économique est en croissance. Le PIB a augmenté de 4,6% au premier trimestre, a augmenté de nouveau de 4,1% au deuxième trimestre, et maintenant les résultats dont nous disposons indiquent que le produit intérieur brut a augmenté de 5,5% au troisième trimestre», a-t-il rappelé, soulignant qu'il s'agit du record le plus élevé depuis le premier trimestre 2015, où cet indicateur macroéconomique avait augmenté de 13,5%.

Quant à l'inflation, il a indiqué qu'il y a eu un ralentissement mensuel depuis avril, suite à la mise en oeuvre des mesures de stimulation de l'économie, passant de 2,6% à environ 1,6% en novembre dernier.

Selon le secrétaire d'État, la création d'emplois est également un autre élément résultant de la mise en oeuvre de l'agenda susmentionné, avec une croissance moyenne de 2,6% et les données indiquent qu'au troisième trimestre de cette année, environ 19 mille emplois auraient été créés.

"Ces trois variables présentent le résultat de l'impact de la mise en oeuvre de cet agenda", a-t-il souligné, ajoutant qu'au cours de la réunion, les perspectives pour l'année prochaine ont également été discutées, autour du Budget Général de l'Etat (OGE).

Il a mentionné que, pour 2025, il y a une indication d'une dynamique de croissance supérieure à 4% du PIB, l'inflation devrait diminuer d'environ 16%, et que, dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'Investissement Public, un ensemble de projets ont été rédigés qui peuvent soutenir l'activité économique.

"Il est nécessaire d'achever les travaux, donc, certes, nous aurons un déficit de 1,5% du PIB, mais dans les années à venir, nous pourrons constater les gains résultant de l'achèvement de ces projets d'investissement public", a-t-il signalé.

Selon le gouvernant, le pays continuera à connaître une croissance dans le secteur productif, principalement dans l'agriculture, en capitalisant sur certaines institutions financières, avec la création de lignes de financement pour les petits producteurs.

Il a également évoqué la croissance du secteur pétrolier, contrairement à ce qui s'est produit ces dernières années.

La perspective finale est qu'elle croîtra d'environ 3%, alors que ces dernières années, la moyenne était d'environ 2%, 2,6%, a-t-il souligné.

Pour lui, la reprise cohérente du secteur productif, qui devrait se maintenir en 2025, est essentielle.

L'augmentation de la liquidité sur le marché national, ainsi que l'imposition et la fiscalité étaient quelques-unes des préoccupations présentées par le groupe technique d'affaires comme étant des aspects fondamentaux pouvant avoir une incidence sur la vie des populations et sur l'économie réelle.

Se confiant à la presse, Ramiro Barreira, porte-parole du groupe technique d'affaires, a déclaré qu'il s'agit d'une réunion productive, car elle a permis au gouvernement de présenter les données, au moins du dernier trimestre, sur l'évolution de l'économie et les contraintes enregistrées.

Le président de l'Association des Hôtels et Restaurants d'Angola a affirmé que la croissance dans le secteur non pétrolier donne un coup de pouce aux hommes d'affaires, en mettant l'accent sur l'agriculture et d'autres domaines qui structurent l'économie.

En ce qui concerne l'hôtellerie et le tourisme, il a expliqué que le secteur des affaires était satisfait de l'un des points soulevés concernant le travail en cours de l'Exécutif pour financer les entreprises liées au secteur, ce qui, à son avis, permettra de revigorer et de créer une certaine capacité financière pour obtenir des moyens techniques.