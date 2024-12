Afrique de l'Est: L'Éthiopie et l'institution de sécurité somalienne discutent pour atténuer les obstacles à l'accord d'Ankara

Addis Ababa — Les institutions de sécurité de l'Éthiopie et de la Somalie ont entamé des discussions visant à atténuer les éléments qui entravent la mise en oeuvre de l'accord d'Ankara.

Le directeur général du Service national de renseignement et de sécurité (NISS), l'ambassadeur Redwan Hussien, et des responsables stratégiques de l'institution ont discuté avec le directeur de l'Agence nationale de renseignement et de sécurité somalienne, Abdullahi Mohamed Ali, qui se trouve à Addis-Abeba pour une visite officielle.

Le NISS a déclaré dans un communiqué de presse envoyé aujourd'hui à l'Agence de presse éthiopienne que les deux parties ont discuté des affaires courantes et des questions régionales. En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'accord d'Ankara, elles ont mené des discussions approfondies sur les domaines de coopération et de partenariat attendus des institutions équivalentes des deux pays.

Les institutions de renseignement et de sécurité de l'Éthiopie et de la Somalie sont également parvenues à un accord commun pour s'acquitter de leur rôle dans la lutte contre ceux qui entravent la mise en oeuvre de l'accord.

La discussion a mis en évidence le fait que le développement des deux pays est étroitement lié et que l'unité de leurs peuples respectifs est vieille de plusieurs siècles, même si certaines occasions ont tenté de ternir les bonnes relations entre l'Éthiopie et la Somalie.

Les hauts responsables des institutions de sécurité éthiopiennes et somaliennes ont également exprimé leur inquiétude face à la menace persistante d'Al-Shebab pour la région de l'Afrique de l'Est. Ils ont également convenu de lutter conjointement contre la menace terroriste en s'appuyant sur leurs expériences antérieures, en développant et en renforçant de nouveaux mécanismes de coopération et de partenariat.

Les deux parties ont également souligné l'importance de s'attaquer aux menaces communes par la coopération et les consultations en vue de garantir la stabilité régionale et une prospérité partagée.