Tunisie: Jendouba - 3000 habitants isolés suite à une montée des eaux au niveau de plusieurs localités

Le gouvernorat de Jendouba a enregistré d'importantes quantités de pluies et des chutes de neige qui ont contribué à une montée des eaux au niveau des oueds et à l'interruption de la circulation dans plusieurs régions.

Le maire de la délégation d'Oued Meliz a publié un communiqué à l'intention de tous les habitants de cette localité afin de les informer d'un éventuel risque d'inondations en raison du niveau élevé des eaux dû aux fortes pluies. Le maire a, par ailleurs, informé les conducteurs qu'il est préférable d'emprunter la route de Chamtou pour plus de sécurité, indiquant, par ailleurs, que la route qui relie Oued Meliz au village de Dakhleya est bloquée.

Le maire a ajouté qu'il fallait faire preuve de prudence au volant, en respectant les consignes de sécurité routière. Les eaux ont submergé le pont isolant plus de 3 000 habitants dans les localités environnantes. Quant à l'administration régionale de la protection civile à Jendouba, elle a confirmé dans un communiqué que les pluies devront se poursuivre jusqu'à jeudi soir.

Les quantités maximales ont été enregistrées mardi dans la région de Balta Bou aouane et Ain Draham, où elles ont dépassé 47 mm, outre des chutes de grêle et de neige dans les régions et localités de Oued el Ghorra, Ain Sultan, Ghar el Dimaou, Tebaynia, Dar Fatma, Ain Draham, et Balta Bou aouane, en petites quantités. Le comité régional de prévention des catastrophes, comprenant l'équipement, la sécurité, la Garde nationale, l'Office national de nettoyage et la Protection civile, continue à suivre les opérations d'intervention pour déneiger les routes, pomper l'eau dans certaines maisons et quartiers, et guider et orienter les usagers de la route.