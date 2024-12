Gabon: L'EPCA à l'ère du numérique

L'Ecole de Préparation aux Carrières Administratives du Gabon (EPCA), vient d'organiser, sous la conduite de son directeur général, Rodrigue Mikolo Banaka, une conférence thématique axée sur "la transformation numérique et digitale dans l'administration publique, quels enjeux pour les écoles de formation ?

Première conférence thématique du genre au sein de l'EPCA, elle a été animée par deux éminents conférenciers, des experts locaux en la matière matière. Maryse Lydie Madiba Iloumbou, directeur général adjoint à l'agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, (ANINF), et le Dr Jocelyn Nembe, secrétaire général adjoint au ministère de l'économie et des participations.

Pendant un peu plus de trois heures d'horloge, les deux panelistes ont entretenu l'assistance avec des exposés clairs et bien fournis.

La première citée a axé son exposé sur " l'état des lieux de la transformation numérique et la digitalisation de l'administration publique Gabonaise" , ainsi que les " compétences des agents publics dans cet environnements technologique :quel profil pour l'agent public de demain" ?

Le second paneliste, a quant à lui, surfé sur : " le rôle des écoles de formation de l'administration publique" et les " défis et opportunités de la transformation numérique et digitale".

Pour Maryse Lydie Madiba Iloumbou, il a été question d'analyser les enjeux et les impacts de la transformation numérique et digitale de l'administration publique Gabonaise, afin de définir des stratégies et recommandations nécessaires pour adopter les programmes de formation des futurs agents publics aux nouvelles exigences liées au contexte numérique. Une démarche qui s'impose comme un véritable défit à relever si l'on veux absolument rattraper le train des nouvelles technologies de l'information et partant du développement qui s'éloigne à la vitesse grand V. Pour dire que nous avons pris du retard, par conséquent, nous devons presser le pas.

Opportunités économiques, opportunités professionnelles ;

Pour le Dr Jocelyn Nembe, cette conférence thématique qui a rassemblé du monde, à la fois les étudiants de l'école de préparations aux carrières de administratives, et des agents publics, est d'une part, l'opportunité de concrétiser la volonté de l'État et du gouvernement de digitaliser son administration et d'échanger sur des questions relatives à l'évolution de votre l'informatique, notamment l'intelligence artificielle, ses avantages et ses inconvénients. Comment l'intégrer dans notre quotidien et dans notre lieu de travail ?

Il a été question ici, de démontrer en se basant sur des modèles les plus réussi, les avantages liés à l'appropriation du numérique dans la mesure ou il devient incontournable et nécessaire à tous les niveaux. Car être réfractaire à ces nouveaux outils, nous amènerait à être relégué au rang des analphabètes. Il est de plus en plus prouvé qu'àvec le numérique le travail est simplifié et rapide. Idem pour notre quotidien, d'ou l'importance de s'en approprier.

Parmi les participants à cette rencontre du donner et du recevoir très riche en enseignements, Mme Miloungui Hélène Pascale, chargée de missions du Président de la République et agent de l'État, elle s'est dit satisfaite et heureuse d'avoir pris part à cette conférence. " Il était vraiment de bon aloi que l'EPCA qui forme les agents de l'État intègre ces notions en son sein. Le numérique devient de plus en plus incontournable, l'on ne peut presque plus rien faire sans lui. Il est donc temps que toute l'administration se modernise". A-t-elle martelée.

C'est le mot du directeur général de cette grande école, Rodrigue Mikolo Nanaka, visiblement satisfait qui a clôt les travaux, tout en remerciant à la fois les paneliste et l'ensemble des participants.