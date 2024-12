Gabon: Réforme du système judiciaire - La modernisation et l'organisation des juridictions évoquées

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu en audience le vendredi 20 décembre 2024 le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Paul-Marie Gondjout. Des propositions pour moderniser le fonctionnement des juridictions et de la Justice sont attendues.

Au coeur des échanges entre les deux hommes, la réforme du système judiciaire avec notamment la modernisation du fonctionnement des juridictions aussi bien sur le plan infrastructurel qu'organisationnel.

« Un an et trois mois après notre arrivée à la tête de ce ministère, nous avons fait le point de la situation et il y a beaucoup de problèmes que nous constatons dans le fonctionnement des juridictions. Des problèmes sur le plan infrastructurel avec des bâtiments vétustes qui ne sont pas adaptés à l'administration de la justice. Des problèmes dans le fonctionnement des juridictions en termes d'organisation » a déclaré le Garde des Sceaux au sortir de son audience avec le Chef de l'Etat.

Le Président de la République a instruit le membre du gouvernement de lui faire des propositions pour moderniser le fonctionnement des juridictions et de de la justice.

« Le Président est prêt à mettre les moyens nécessaires pour que les magistrats et greffiers puissent travailler dans un environnement acceptable. Nous sommes dans l'ère de la restauration des institutions. La justice est l'une des institutions phares de la république. Il était anormal que nous ne venions pas voir le Chef de l'Etat pour lui poser ces problèmes et il nous a écouté » a expliqué le Ministre de la Justice pour qui, il est temps d'accélérer la phase active qui a déjà commencé avec la mise en service du Tribunal de Ntoum ; la livraison prochaine de l'annexe du Tribunal de Libreville et la réfection et réhabilitation d'un certain nombre de tribunaux de provinces.