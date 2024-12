Congo-Brazzaville: Enjeux politiques - Anatole Collinet Makosso rencontre les parlementaires de la majorité présidentielle

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a échangé le 23 décembre à Brazzaville avec la majorité parlementaire, dans le but de consolider davantage l'approche managériale, collégiale et consensuelle pour répondre au mieux aux aspirations profondes des populations, à travers une gouvernance participative renforcée.

Le chef du gouvernement a, d'entrée de jeu, salué l'excellence des relations entre les parlementaires de la majorité présidentielle et l'exécutif. « A aucun moment, les textes du gouvernement n'ont été rejetés ou retoqués. Nous nous réjouissons de ce que tous les avant-projets de budgets soumis au Parlement ont toujours été votés presque à l'unanimité des membres de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Nous avons voulu nous retrouver en cette fin d'année pour que nous vous témoignions toute notre gratitude et vous dire encore une fois de plus merci pour cette compréhension, pour tout ce travail qui se fait à notre niveau », a déclaré le chef de la majorité parlementaire, Anatole Collinet Makosso.

En effet, les discussions ont été axées sur des sujets essentiels de la vie nationale, dans la perspective de renforcer la communication et la convergence des efforts, afin de trouver les bonnes pistes pour la résolution des désidératas du peuple. Respectivement présidents des groupes parlementaires de la majorité présidentielle au Sénat et à l'Assemblée nationale, Théophile Adoua et Henri Djombo se sont félicités de cette initiative qui devrait, selon eux, s'inscrire dans la durée. Le but étant de garantir plus de résultats dans la mise en oeuvre des politiques publiques par le gouvernement.

La rencontre se tenant à quelques mois des échéances électorales, le chef du gouvernement a rappelé aux élus de la majorité présidentielle la nécessité de se mettre en ordre de bataille. « C'était attendu de part et d'autre. Nous pensons que l'année qui arrive nous allons pouvoir nous revoir un peu plus souvent de façon à resserrer encore un peu plus ces liens, et nous permettre de parler toujours plus dans le même sens afin de répondre aux besoins de la population qui attend beaucoup de nous », a indiqué le député de la circonscription électorale unique d'Ongogni, dans les départements des Plateaux, Yves Fortuné Moundélé Ngollo- Ehourossia.

« La majorité parlementaire et son chef de file qui est le Premier ministre ont de plus en plus conscience des enjeux et il faille que les deux parties travaillent en parfaite symbiose pour faire de sorte que, cette année 2025, les choses puissent aller beaucoup plus de l'avant qu'elles l'ont été aujourd'hui », a laissé entendre le député de Yaya, dans le département du Niari, Juste Bernardin Gavet.

Le sénateur élu dans le Niari, Jean-Valère Mbani, a, quant à lui, retenu que « le Premier ministre a fait un inventaire qui montre qu'il y a eu de bonnes choses qui ont été réalisées ensemble.»