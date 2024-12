Soudan: Le ministère public - Nous prononcerons des jugements par contumace pour les accusés affiliés aux milices qui se trouvent dans (6) pays

Port-Soudan — Le procureur général, M° Al-Fatih Tayfour a déclaré que les autorités judiciaires peuvent recourir à des jugements par contumace pour les accusés fugitifs de la milice des Forces de Soutien Rapide (FSR) qui se trouvent dans 6 pays (ce qu'il n'a pas fait nom) s'ils ne se rendent pas à la justice.

Au cours du Forum hebdomadaire d'information sur les crimes de FSR, le procureur général a appelé ces pays à coopérer avec le Soudan concernant les accusés, et a ajouté : « Nous attendons des pays qu'ils coopèrent avec le Soudan conformément aux accords des nations et dans le respect des conformément à l'accord de Riyad concernant l'extradition des criminels, disant que si nous ne sommes pas traités, il y aura des tribunaux par contumace, et nous traiterons de la même manière ».

Tayfour a souligné que le ministère public dispose de plus de 31 000 rapports sur les violations commises par FSR.

La milice rebelle a également libéré 19 481 détenus des prisons, les a recrutés dans ses rangs et a commis toutes sortes de violations et de crimes.

En plus de mettre hors service 250 hôpitaux, 15 d'entre eux ont été utilisés à des fins militaires dans différentes régions, en plus de cibler plus de 540 000 biens civils, dont 80 % d'habitations civiles.

Tayfour a évoqué le rôle du système judiciaire national et sa capacité à juger équitablement les affaires qui lui sont renvoyées par l'accusation sans avoir recours à une ingérence extérieure.