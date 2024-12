Ethiopie: Les ressources minérales essentielles de l'Afrique, un atout pour le commerce intra-africain et l'intégration régionale

Addis Ababa — L'Afrique, riche en minéraux essentiels, accélérera le commerce intracontinental et exploitera ses ressources naturelles pour le développement durable en déployant des politiques commerciales efficaces, afin de bénéficier de la ruée mondiale vers la transition vers l'énergie verte, ont souligné des experts.

Avec environ 30 % des réserves minérales mondiales, dont le cobalt, le lithium et le nickel, qui sont considérées comme essentielles pour la transition verte, les pays africains doivent exploiter ces ressources pour stimuler leur développement, en particulier le commerce et l'industrialisation, selon les experts.

Une réunion du groupe d'experts sur les minéraux critiques de l'Afrique dans le contexte de la politique commerciale, organisée par le Centre africain de politique commerciale (CAPC) de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), s'est tenue à Addis-Abeba.

La réunion a mis en évidence le fait que l'Afrique a déjà mis en place les stratégies et les politiques adéquates pour exploiter ses ressources minérales. Toutefois, ce qui manque, c'est une action délibérée pour réaliser ce potentiel, car le continent risque de perdre tous les avantages de ces minéraux essentiels au profit des investisseurs mondiaux.

S'exprimant lors de l'ouverture de la réunion, le secrétaire exécutif adjoint de la CEA, Antonio Pedro, a souligné qu'il était temps pour l'Afrique de tirer parti de son intégration politique et économique pour le développement. Le continent dispose déjà de politiques visant à promouvoir le développement de ses activités minières.

"Il n'y a aucune raison pour que la ruée vers l'Afrique se répète, surtout à un moment où une plus grande intégration politique et économique a eu lieu aux niveaux régional et continental", a déclaré M. Pedro, soulignant que des politiques de soutien à l'échelle du continent, telles que la Vision minière africaine (AMV), la Stratégie africaine des produits de base et maintenant la Stratégie africaine des minéraux verts, ont été adoptées dans toute l'Afrique.

Les recherches menées par la CEA montrent que la demande de minerais essentiels sera le moteur de la décarbonisation des économies et de l'élimination nette des émissions d'ici à 2050.

On estime que la transition des combustibles fossiles vers l'énergie propre créera une demande de 3 milliards de tonnes de minéraux et de métaux pour déployer l'énergie solaire, éolienne et géothermique d'ici 2050.

Par exemple, la République démocratique du Congo fournit à elle seule environ 70 % du marché mondial du cobalt, un minerai essentiel à la production de batteries pour véhicules électriques.

Selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les minéraux essentiels, recherchés pour une transition énergétique juste, pourraient alimenter le développement et l'avenir durable de l'Afrique. La CNUCED a identifié les minéraux essentiels comme un générateur de revenus clé pour les gouvernements afin de financer le développement et de sortir des millions d'Africains de la pauvreté.

Selon M. Pedro, l'Afrique pourrait devenir la destination privilégiée de l'industrialisation en ajoutant de la valeur aux minerais essentiels du continent. La valorisation des minéraux critiques pourrait stimuler l'e-mobilité en Afrique, tout en créant des emplois décents et en faisant de l'Afrique un centre compétitif pour l'industrialisation verte.

Selon la CNUCED, l'Afrique possède d'importantes réserves de minéraux essentiels à la transition énergétique, comme 55 % de cobalt, 47,65 % de manganèse, 21,6 % de graphite naturel et 5,9 % au niveau mondial.

La recherche montre que l'Afrique n'a pas encore pleinement exploité le potentiel de ses ressources minérales, car elle estime que les pays africains ne génèrent qu'environ 40 % des revenus qu'ils pourraient potentiellement tirer de ces ressources.

Les participants à la réunion ont noté que la demande mondiale croissante de minerais essentiels offrait à l'Afrique la possibilité de maximiser ses revenus provenant de l'exploitation des minerais, de la création de valeur ajoutée et du développement de chaînes de valeur régionales basées sur les minerais, afin de stimuler l'industrialisation. Cela peut se faire en tirant parti du programme d'intégration et de commerce de l'Afrique, y compris ses communautés économiques régionales et la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA).

La ZLECA représente un marché de 1,3 milliard de personnes et un PIB combiné de plus de 3,4 billions de dollars américains, mais le commerce intra-africain ne représente que 15 % du commerce total du continent.