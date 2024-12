Ile Maurice: Frais juridiques de la STC - Rs 157,7 M en dix ans

En dix ans, de décembre 2014 à novembre 2024, les frais juridiques payés par la State Trading Corporation (STC) ont atteint un total de Rs 157,7 millions. La plus grande part a été versée à Rajah & Tan Singapore LLP, avec Rs 53,5 millions, suivie de Rs 37,5 millions payées à Alain Choo Choy. Ces informations ont été révélées à la suite d'une question parlementaire, la semaine dernière, émanant de la députée Stéphanie Anquetil, qui interrogeait le ministre du Commerce, Michael Sik Yuen, sur les dépenses juridiques de la STC pour cette période.

Parmi les 25 avocats et cabinets d'avocats ayant perçu des paiements importants, certains se distinguent par les sommes conséquentes reçues. La STC a notamment retenu les services d'Advani & Company, rémunérée à hauteur de Rs 12,6 millions. Le cabinet Royds Withy King a perçu Rs 3,7 millions tandis que Stephenson Harwood Middle East LLP a reçu Rs 3,6 millions. Enfin, Lahoti Advocates a touché Rs 163,986.

En termes de paiements individuels, Alain Choo Choy se distingue avec Rs 37,5 millions perçues en dix ans. Suivent Ravindra Chetty avec Rs 19,9 millions, James Guthrie avec Rs 11,1 millions et André Robert avec Rs 8,9 millions. L'avocat et candidat battu de l'alliance Lepep aux législatives de novembre 2024 dans la circonscription no 5 (Triolet-Pamplemousses), Ravi Rutnah, a lui perçu Rs 3,3 millions. Parmi les avocats ayant reçu des sommes inférieures à sept chiffres, on retrouve Avinash Sunassee avec Rs 590 000, Dipak Misra avec Rs 387 000, Abdurrafeek Hamuth avec Rs 350 000 et Raouf Gulbul avec Rs 300 000. Sanjeev Kalachand a perçu Rs 104 920.

Certains avocats figurant sur cette liste ont reçu des montants inférieurs à Rs 100 000. C'est le cas d'Abdool Kader Lotun, qui a touché Rs 90 000, de Divyakant Lahoti avec Rs 61 287, et de Vimalen Reddi, qui a perçu Rs 60 000. D'autres montants plus modestes ont été attribués à Firoz Hajee Abdoola (Rs 41 000) et Somar Jayalaxmi (Rs 40 000). Parmi ceux ayant reçu moins de Rs 50 000, on retrouve Kiranee Ghose avec Rs 35 000, Vimalen Reddi avec Rs 32 340, Navin Chandar Rama avec Rs 30 000, et enfin Priscilla Gokhool, qui a reçu Rs 9 760. La STC a également octroyé la somme de Rs 760 000 au Solicitor General.