Ile Maurice: 125 décès depuis janvier, la plupart âgés de 16 à 50 ans

Le bilan des accidents routiers mortels ne cesse de s'alourdir. Le constat est alarmant malgré les nombreuses initiatives prises par les autorités en matière de sensibilisation, entre autres mesures de prévention. Hier matin, un habitant de Montagne-Blanche, âgé de 48 ans, a connu une fin atroce sur la route Royale non loin du poste de police de la localité. Sa voiture est entrée en collision avec un autobus vers 6 h 45. Selon nos informations, il est mort sur le coup tandis que l'alcootest pratiqué sur le chauffeur du bus s'est révélé négatif.

La veille, Rasweenee Sunyasi Appadu, une attendant de l'hôpital SSRN à Pamplemousses, a poussé son dernier soupir après avoir été violemment projetée de la moto où elle se trouvait avec son père à Poudre-d'Or dans l'après-midi. Le deux-roues aurait percuté un camion en stationnement et la passagère projetée a alors été percutée par une voiture venant dans la direction opposée. À l'arrivée du SAMU et de la police sur les lieux, la trentenaire était déjà morte et le décès a été certifié par le Dr Wong du SAMU tandis que le conducteur du camion avait fui avec son véhicule.

Ce n'est que dans la soirée qu'un coiffeur de 52 ans, habitant Cap Malheureux, a été appréhendé par des policiers de Grand-Baie, qui l'ont transféré au poste de Poudre-d'Or pour l'enquête. Le quinquagénaire et la conductrice de la voiture, une habitante de Goodlands, ont comparu devant la justice hier. Plus tôt dimanche matin, Serge André Mamoun, 65 ans et domicilié à Pailles, a été transporté d'urgence par le SAMU à l'hôpital Jeetoo à Port-Louis. Sa moto a dérapé vers 6 h 45 près du pont StLouis, sur l'autoroute M1 et il a été retrouvé par la police sur l'asphalte avec de nombreuses blessures. Presque inconscient, il n'a pu raconter ce qui s'est passé. Admis, il se- rait dans un état grave, selon le personnel.

En chiffres

La police fait état de 125 victimes d'accidents routiers pour la période de janvier au 23 décembre 2024. On compte ainsi 58 motocyclistes et huit passagers en croupe ; 17 conducteurs et 16 passagers ; 20 piétons et six cyclistes. Rien qu'au cours des dix derniers jours, 11 personnes ont perdu la vie alors qu'elles étaient à moto, en voiture, ou simplement à vélo ou à pied. Le danger est partout et nos routes ont tendance à ressembler de plus en plus à celles de la mort, surtout pour les jeunes. En effet, la plupart de ceux, qui ont tragiquement perdu la vie dans des accidents de la route, cette année, avaient moins de 50 ans. De manière détaillée, on dénombre deux victimes ayant moins de 15 ans, 31 pour celles âgées entre 16 et 25 ans ; 56 entre 26 et 50 ans et 15 entre 51 et 59 ans.