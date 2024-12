Cote d'Ivoire: Après son record de 131 heures de cuisine, la cheffe Zeinab Bancé mise au repos sous suivi médical

Du 17 au 22 décembre 2024, à l’Agora de Koumassi à Abidjan, la cheffe ivoirienne Mélanie Céline Zeinab Bancé a relevé un défi exceptionnel : battre le record Guinness du marathon de cuisine individuelle. Elle a cuisiné pendant 131 heures et 30 minutes, dépassant largement son objectif initial de 120 heures de cuisine non-stop, réalisé avec seulement cinq minutes de pause par heure.

En effet, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram annonçant la présentation de cet événement d’envergure, Zeinab Bancé a livré les motivations derrière son ambition de devenir la première ivoirienne à inscrire son nom et celui de la Côte d’Ivoire dans l’histoire du Record Guinness.

La cheffe cuisinière aux multiples talents, notamment entrepreneure, décoratrice d’intérieur et organisatrice d’événements, a expliqué que c’était en scrollant sur les réseaux sociaux qu’elle a découvert le record du Marathon de cuisine individuelle de la cheffe nigériane Hilda Baci, qui, en mai 2023, surpassait le record de 87h et 45minutes de la cheffe indienne Lara Tondon, en cuisinant pendant 93h et 11minutes à Lagos, c’est-à-dire pendant 3 jours 21h et 11minutes sans dormir.

En novembre 2023, le chef irlandais Alan Fisher avait à son tour établi un nouveau record en cuisinant sans interruption pendant 119h 57minutes soit 4 jours, 23h et 57minutes dans son restaurant à Matsue battant ainsi le précédent record, décrochant par la même occasion le record actuel de marathon culinaire. Inspirée par ces exploits, Zeinab Bancé s’est fixée pour objectif de surpasser ces performances et d’inscrire son nom, ainsi que celui de la Côte d’Ivoire, dans l’histoire du Guinness World Records.

Après une première tentative infructueuse pour obtenir l’autorisation de Guinness, elle a retenté sa chance avec succès après la victoire des Éléphants à la CAN 2023. Ce défi représentait également une opportunité de célébrer les 31 régions de la Côte d’Ivoire à travers plus de 293 plats traditionnels, mettant en lumière la richesse gastronomique du pays.

Au-delà de battre un record, Zeinab Bancé a donné une dimension sociale à son marathon. Tous les plats cuisinés ont été distribués à des personnes délogées suite à des opérations de démolition dans certains quartiers d’Abidjan mais aussi dans des hôpitaux, notamment au CHU de Treichville, et dans plusieurs orphelinats à Bingerville, Abobo, Palmeraie et Port-Bouët. « C’est la CAN de la cuisine », avait-elle déclaré, soulignant que son objectif était de mettre en valeur la gastronomie ivoirienne tout en nourrissant la population.

Durant ces cinq jours, la cheffe Bancé a fait preuve d’une endurance exceptionnelle. De nombreux Ivoiriens, ainsi que des personnalités publiques telles que les artistes Roseline Layo, Josey, Debordo Leekunfa, et Bebi Philip, ou encore des personnalités comme Emma Lohoues et Déborah Mutund, sont venus lui apporter leur soutien.

Pour garantir le respect des règles strictes du Guinness World Records, une organisation minutieuse a été mise en place, avec des équipes médicales, des observateurs et des témoins pour documenter chaque étape du défi.

Les contraintes étaient nombreuses, comme l’interdiction de dormir, de s’asseoir longtemps ou de recevoir de l’aide pour cuisiner. Chaque plat devait être cuisiné d’A à Z et comptabilisé selon les règles d’hygiène et de sécurité. Toute absence prolongée ou activité non liée à la cuisine pouvait entraîner une disqualification.

Le dimanche 22 décembre 2024, à 19 heures, Zeinab Bancé avait déjà atteint son objectif initial de 120 heures de marathon culinaire. Cependant, elle a décidé de repousser ses limites en poursuivant jusqu’à 131 heures et 30 minutes, terminant officiellement son défi le lundi 23 décembre à 6h30.À l’issue de cet exploit, elle a été hospitalisée pour se reposer et récupérer.

Dans un message publié sur son compte Facebook, elle a exprimé sa gratitude :"Je tiens à remercier le Ministère du Tourisme et des Loisirs pour leur soutien indéfectible depuis le début de cette aventure. Un immense merci à la Clinique Farrah pour leur professionnalisme et leur amabilité à mon égard tout au long de ce défi. Merci à vous, le peuple ivoirien, pour votre amour et vos encouragements. Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Rendez-vous dans quelques jours pour le grand PAIYA national !"

La validation de cet exploit repose désormais sur l'examen rigoureux des preuves par l'organisation Guinness World Records, notamment les vidéos, témoignages et données enregistrées durant ces cinq jours de défi. Si son record est homologué, Zeinab Bancé gravera officiellement son nom dans l'histoire du Guinness World Records, rejoignant ainsi les figures emblématiques de la gastronomie mondiale. En attendant cette confirmation, son exploit remarquable continue de susciter admiration et fierté au-delà des frontières de la Côte d’Ivoire.