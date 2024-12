Accrochée (1-1) par le Libéria à Monrovia lors du match aller du deuxième tour des éliminatoires du CHAN 2025, l'équipe nationale locale du Sénégal a pris une option sérieuse vers la qualification.

Si le résultat reste positif devant une équipe libérienne joueuse et expérimentée, l'entraineur Souleymane Diallo estime que les Lions locaux vont mettre toutes les précautions et les ingrédients qu'il faut pour gagner le match retour prévu le 28 décembre au stade Abdoulaye Wade.

Souleymane Diallo a gardé un résultat positif du match nul (1-1) concédé par l'équipe du Sénégal devant le Libéria dans le cadre de la manche aller du dernier tour des éliminatoires du CHAN 2025. Selon le sélectionneur national, les Lions locaux ont su faire preuve de discipline et de patience pour faire face à une équipe libérienne joueuse et expérimentée.

« La première analyse que l'on a faite de cette équipe libérienne, c'est qu'elle est venue avec une autre intention dans le jeu. Heureusement, nous nous sommes préparés à ces éventualités. C'est pourquoi, on a pris le point du match nul. On savait que c'est une équipe joueuse, qui a de l'expérience à son niveau, avec des joueurs expérimentés qui ont l'habitude de jouer l'Afrique. On s'est dit qu'il fallait être patient avec eux et être plus endurant. Le plan a marché », a-t-il expliqué sur FSF TV Souleymane Diallo.

« Dans l'ensemble, les garçons ont fait un match correct. On sait qu'on joue à l'extérieur. On a préparé un plan de jeu qui nous a permis de prendre le point. On est venu chercher un résultat probant, soient les trois points de la victoire ou le point du nul. Les joueurs l'ont fait. Je les encourage et les félicite pour cela », ajoute-t-il. Pour le coach des Lions, qui disputait son premier match sur le banc des Lions locaux, le Sénégal garder toutes leurs chances pour le match retour, prévu au stade Abdoulaye Wade, dimanche prochain.

Dans cet élan, le technicien sénégalais indique que le Sénégal va prendre toutes les précautions pour valider à Dakar sa qualification. Comme lors de la dernière édition du CHAN où les Lions de Pape Thiaw avaient réussi, contre la même équipe de la Lone Star, à faire la différence à domicile avant d'aller remporter le trophée. « C'est un souvenir et c'est le passé.

L'essentiel est de se concentrer sur le présent. Le souvenir est bon parce qu'on les a battus ici (3-1). Cela veut dire que nous allons prendre les précautions nécessaires mettre les ingrédients qu'il faut pour gagner ce match retour. Même s'il faudra capitaliser le but marqué à l'extérieur qui pourrait être décisif. « La chance existe dans le football mais avec un pourcentage très faible. On provoque la chance. On savait qu'en voyageant, il faut tout faire pour avoir un bon résultat. C'est surtout de mettre un but. Un but à l'extérieur était une stratégie que l'on a mis sur place », précise Souleymane Diallo.