Ile Maurice: La police au service de la communauté

En cette période festive, la police joue un rôle essentiel pour assurer l'ordre et la paix à travers l'île. Cependant, son engagement ne se limite pas à la sécurité. Au-delà de leur uniforme, les policiers incarnent aussi des valeurs de partage, de compassion et de solidarité envers les communautés locales, en particulier envers les moins chanceux.

Dans un geste empreint de générosité, des policiers affectés à divers postes de l'île ont ainsi uni leurs efforts pour organiser une journée spéciale pour célébrer Noël dédiée aux enfants issus de milieux modestes de leur région. Ainsi, des agents du poste de Cent Gaulettes distribueront des cadeaux et offriront un déjeuner le 25 décembre. Une pratique renouvelée depuis plusieurs années. Le 19 décembre, la police de Rivière-des-Anguilles, dirigée par le chef inspecteur Nursimulu, en collaboration avec la paroisse du Sacré-Coeur et Caritas, a participé à une journée de partage. Cette initiative a permis à une centaine d'enfants issus de milieux précaires de la paroisse de recevoir des jouets, des cadeaux et du matériel scolaire.

Une intervention éducative a également été réalisée sur des sujets importants tels que l'éducation, les comportements sociaux, la prévention de la délinquance, de la toxicomanie, de l'alcoolisme et du tabagisme ainsi que l'utilisation responsable des réseaux sociaux, les relations entre la police et le public, les relations familiales et la sécurité routière. La police souligne que ces actes de bienveillance reflètent son engagement non seulement en tant que protecteur de l'ordre public, mais aussi en tant que partenaire de la communauté, prêt à faire une différence dans la vie des citoyens.

Dispositif spécial pour la sécurité publique

Comme chaque année à l'approche des fêtes, une série de mesures a été mise en place par la force policière pour assurer la sécurité du public. Durant le mois de décembre, les activités commerciales sont en hausse et beaucoup d'argent circule. La police veille au grain pour contrecarrer les plans des malfaiteurs. Un déploiement en deux phases a été mis en oeuvre. À partir du 15 décembre et jusqu'au 6 janvier, davantage de policiers sont présents sur le terrain, notamment aux abords des centres commerciaux, des institutions financières comme les banques, bureaux de change et stations-service. Des policiers affectés à l'administration et de nouvelles recrues confirmées viennent prêter main-forte.

Par ailleurs, la police rappelle aux commerçants, tels que propriétaires de magasins ou de stations-service, qu'ils peuvent bénéficier d'un système d'escorte gratuit pour leurs dépôts à la banque. Il leur suffit de contacter le poste de police de leur localité pour faire une demande. Des patrouilles seront effectuées et une vigilance accrue est en place, notamment aux heures de fermeture des entreprises.

La Crime Prevention Unit et les Neighbourhood Officers des postes de police à travers l'île ont également sensibilisé les personnes vulnérables, comme les personnes âgées, aux bonnes pratiques à adopter pour éviter d'être la cible des voleurs. La police appelle le public à éviter de retirer de l'argent à des heures tardives ou dans des lieux isolés. Toute activité suspecte peut être signalée en composant le 148.

La sécurité routière n'est pas en reste. Des barrages sont installés sur des axes routiers stratégiques et une politique de tolérance zéro est appliquée envers ceux qui enfreignent le Code de la route. Par ailleurs, des patrouilles maritimes sont effectuées pour garantir la sécurité en mer et sur les plages.