Algérie: Rencontre Gouvernement-walis - Larbaoui s'enquiert du déroulement des travaux des ateliers

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, s'est enquis, mardi au Centre international des conférences (CIC) Abdellatif-Rahal (Alger), en compagnie du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, du déroulement des travaux des ateliers organisés à l'occasion de la rencontre Gouvernement-walis, qui se tient les 24 et 25 décembre sous le slogan: "Collectivités locales: locomotive du développement national".

Les ateliers de cette rencontre, placée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portent sur les leviers financiers et budgétaires, la sécurité alimentaire et hydrique, l'économie locale, la numérisation et la modernisation des services publics, la planification et la gestion urbaine durable de la ville en vue de garantir un cadre de vie optimal pour les citoyens.

Lors de sa visite au troisième atelier consacré à l'économie locale, le Premier ministre a mis l'accent sur "l'attention accordée par le président de la République au programme de création de petites zones d'activités au niveau des communes pour accompagner la dynamique économique nationale".

Il a également mis en avant "l'importance de ce projet financé par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, qui permettra de mettre à disposition le foncier économique au profit des porteurs de microprojets et des startups, favorisant ainsi la création d'emplois pour les jeunes et impulsant le développement local".