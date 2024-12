Algérie: Hydraulique/Développement - Plus de 900 mds de DA alloués ces cinq dernières années

ALGER — Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a affirmé, mardi à Alger, que d'importantes ressources financières estimées à plus de 900 milliards de dinars avaient été allouées, au cours des cinq dernières années, en vue de concrétiser plusieurs projets visant à renforcer l'infrastructure hydraulique.

Dans son allocution lors de la rencontre Gouvernement-walis, dont l'ouverture a été présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Centre international de conférences (CIC), M. Derbal a souligné que "l'importance majeure accordée par les hautes autorités du pays à tout ce qui a trait à la vie du citoyen, se traduit par le soutien important au secteur de l'hydraulique, à travers l'affectation de ressources financières considérables au cours des cinq dernières années, s'élevant à près de 906 milliards de DA, ce qui a permis la concrétisation de plusieurs projets".

Dans ce cadre, une enveloppe de 188 milliards de DA a été allouée au programme de raccordement des stations de dessalement d'eau de mer et 70 milliards à la réalisation de puits, ainsi que 34,83 milliards de DA au programme de réhabilitation et de développement des stations de traitement des eaux usées et de réutilisation des eaux traitées, en tant que première tranche d'un programme global auquel un montant de 155 milliards de DA a été alloué, a détaillé le ministre.

Parmi les projets concrétisés grâce à ces affectations, M. Derbal a cité le projet de raccordement de huit grandes stations de dessalement d'eau de mer aux réseaux d'approvisionnement en eau potable, ainsi que la réalisation de huit grands projets de transfert, dont des projets d'interconnexion des barrages dans différentes régions, en sus de l'achèvement des travaux du projet de transfert des eaux du champ de Guetrani dans la wilaya de Béchar, d'une capacité de production totale d'environ 80.000 mètres cubes par jour.

Le ministre de l'Hydraulique a fait état, également, de la réalisation de plus de 1200 puits pour l'approvisionnement en eau potable au profit des wilayas alimentées à partir des barrages et ayant enregistré les plus bas taux de remplissage en raison d'une pluviométrie insuffisante, la réception de 19 nouveaux systèmes de filtration, la réhabilitation de 11 stations exploitées, ainsi que la rénovation et l'extension des réseaux d'assainissement sur une longueur de 1.103 km, en sus du lancement de projets structurants pour l'aménagement à postériori de 6 barrages d'une capacité globale estimée à 642 millions m3.

Quant à la production effective d'eau, M. Derbal a affirmé qu'"elle reste au-dessus du seuil de 3 milliards m3/an, malgré la situation du stress hydrique enregistrée", précisant que la production d'eau souterraine a atteint 55% de la production totale, tandis que le taux des eaux de surface est de 25% et celui de l'eau dessalée est de 20%.

En effet, les importants investissements lancés par l'Etat pour le développement de l'infrastructure hydrique réalisée par "des entreprises nationales" ont permis de surmonter quelques difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable, notamment dans les wilayas fortement touchées par la baisse des niveaux des barrages, a précisé le ministre, ajoutant qu'ils ont également contribué à améliorer les services publics d'eau potable, en raccordant 98 % de la population au réseau d'AEP.