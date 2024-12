Soudan: Sissi - Le pays traverse une phase critique qui nécessite d'établir une nouvelle phase pour relever les défis

Port-Soudan — Le chef des Forces du Mouvement National-(FMN), Dr. Al-Tijani Al-Sisi, a salué le peuple soudanais de la première génération à l'occasion du 69ème anniversaire du glorieux Jour de l'Indépendance, soulignant que l'anniversaire de l'indépendance est intervenu alors que le pays traversait des circonstances critiques et une guerre dévastatrice comme l'histoire n'en avait jamais connue, nécessitant la mise en place d'une nouvelle phase pour y faire face.

C'était lors de son discours lundi lors de la deuxième réunion consultative de FMN à Port-Soudan.

Soulignant que le Soudan vit actuellement dans des conditions sans précédent, la guerre ayant conduit à la destruction de la patrie et de la dignité du peuple soudanais.

Al-Sisi a apprécié le rôle des héros soudanais, y compris des dirigeants de la première génération, tant que d'Abdul Latif, d'Osman Digna et du Sultan Ali Dinar.

Al-Sisi a déclaré que le Soudan se trouve à la croisée des chemins. Soit il sera un État souverain sur l'ensemble de son territoire, soit il sera divisé en États, notant que les transformations politiques internationales et régionales et leur ingérence au Soudan ont approfondi les divisions politiques et sociales, soulignant que l'accord-cadre est la cause du déclenchement de la guerre.

Il a ajouté : « Nous n'avons d'autre choix que de nous aligner sur la première option, qui repose sur la création d'un État souverain et de nous aligner sur les forces armées et les forces qui les soutiennent sur les champs de bataille jusqu'à ce que la rébellion soit éliminée et que l'État soudanais soit reconstruit.

Pour sa part, l'ancien président adjoint de la République, Musa Mohamed Ahmed, a apprécié le rôle de certains pays voisins dans le soutien au Soudan, et il a particulièrement remercié les pays d'Égypte et d'Érythrée, déclarant la pleine solidarité du mouvement des forces armées.

Le chef du comité préparatoire du forum, M. Ali Al-Sharif Al-Hindi, a souligné l'engagement du mouvement national en faveur d'un dialogue soudanais pur et le slogan du forum : « La stabilité de la nation est la responsabilité de chacun ». Al-Hindi a souligné que le premier forum s'est tenu en Egypte et le second à Port-Soudan.\ OSM