Soudan: Membre du Conseil Souverain, le Lit-Gen Ibrahim Jaber s'adresse au Forum économique soudanais

Port-Soudan — Le membre du Conseil Souverain de Transition, le Lit-Gen Ibrahim Jaber a pris la parole lundi à Port-Soudan lors de l'atelier sur le système 'Halal' soudanais et son rôle dans le développement des exportations et l'augmentation des importations dans le cadre des activités du premier Forum soudanais sur l'avenir économique, organisé par le magazine Hawass en présence d'un certain nombre de ministres, de responsables gouvernementaux et de financiers.

SE. a déclaré que le Soudan dispose d'énormes ressources qui, si elles sont utilisées de manière optimale, atteindront l'autosuffisance, soulignant que le centre du pays a été attaqué par la milice Forces du Soutien Rapide- FSR et que les capacités industrielles du pays ont également été affectées par les attaques systématiques destructions commises par FSR. Soulignant que pour éviter cela, l'État a décidé d'adopter une stratégie d'implantation d'industries dans d'autres États.

Les gouvernements des États ont également été chargés de créer un environnement approprié et de créer des villes industrielles en fonction des produits distinctifs de chaque État. L'affaire a reçu un grand écho et les industries ont commencé à se développer jusqu'à ce que certaines usines commencent à prendre des mesures d'exportation.

Soulignant la tenue de la première conférence de l'industrie, qui a contribué à évaluer et élaborer une carte qui aide et stimule le capital soudanais contraint de quitter le pays en raison de la guerre lancée par la milice rebelle contre l'État et ses institutions.

Le membre du Conseil Souverain a également souligné le rôle du ministère de l'Industrie dans la motivation des investisseurs en levant les restrictions afin de réinstaller l'industrie soudanaise.

En outre, le Lit-Gen Ibrahim Jaber a déclaré que c'est une opportunité pour les Soudanais d'accélérer la mise en oeuvre du système 'Halal' dans les produits soudanais. Soulignant le souci de l'État de mettre en oeuvre les résultats de cet atelier, appelant à l'importance de surmonter les complexités administratives et techniques qui entravent le processus d'installation du système 'Halal' au Soudan.\OSM