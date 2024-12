Tunisie: Conseil ministériel à la Kasbah - Sécurité et souveraineté énergétiques, les maîtres mots

Le Chef du gouvernement, M. Kamel Maddouri, a présidé hier, au Palais du gouvernement à La Kasbah, un Conseil ministériel consacré à l'examen des moyens de garantir la sécurité énergétique et de renforcer la souveraineté énergétique du pays, conformément à la stratégie nationale pour le secteur de l'énergie à l'horizon 2035.

M. Maddouri a affirmé que le renforcement de la sécurité énergétique et l'amélioration de l'indépendance énergétique du pays constituent une question de souveraineté nationale et une priorité absolue.

Cela nécessite de mobiliser tous les moyens pour accélérer l'exécution des projets énergétiques conformément à la stratégie nationale visant à atteindre 35 % d'énergies alternatives d'ici à 2030. Il a également appelé à adopter les réformes législatives et réglementaires nécessaires pour surmonter les défis existants, tout en levant les obstacles administratifs et procéduraux qui freinent ces projets.

Le Chef du gouvernement a insisté sur l'importance d'une collaboration efficace entre les différentes structures publiques pour faire avancer le programme de transition énergétique dans les institutions et entreprises p u b l i q u e s , e t p o u r accélérer la mise en oeuvre du programme d'efficacité énergétique dans les bâtiments publics. Les décisions adoptées à l'issue de cette réunion sont :

- Présenter le projet de Code des hydrocarbu re s l o r s d 'u n p r o c h a i n C o n s e i ministériel et finaliser rapidement le projet de Code des énergies renouvelables.

-Renforcer la gouvernance financière des entreprises et institutions publiques du secteur de l'énergie et des hydrocarbures, et assurer un suivi rigoureux des licences, contrats, engagements et projets en cours ou planifiés.

-Élaborer un programme pour accélérer le rythme de l'exploration dans le secteur des hydrocarbures.

- Réviser le cadre réglementaire des entreprises publiques du secteur pour leur offrir plus de flexibilité, adaptées à leurs spécificités.

- Trouver des solutions pour régulariser la situation des terres collectives afin de permettre leur utilisation pour des projets énergétiques, en coordination avec les parties concernées.

- Soutenir la constitution de réserves foncières pour les projets d'énergies renouvelables et valoriser les biens immobiliers de l'État à cet effet.

- Encourager les investissements des entreprises dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, et actualiser le décret relatif au Fonds pour la transition énergétique.

- Créer un groupe de travail chargé d'étudier les aspects stratégiques et opérationnels pour développer des projets nationaux dans le raffinage et la logistique pétrolière.

- Étudier la possibilité d'adopter une licence unique pour l'octroi de permis de projets d'énergies renouvelables.

- Favoriser l'innovation et les solutions de transition énergétique en s'appuyant sur les startup.

- Accélérer la généralisation des compteurs électriques intelligents pour faciliter la collecte de données et mieux programmer les projets énergétiques.